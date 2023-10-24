Впервые после "Холостячки": у Златы Огневич новая любовь

Похоже, одиночество Огневич стремительно подходит к концу.

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Злата Огневич намекнула на новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

В 2021 году украинская певица Злата Огневич стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка". В финале она выбрала бизнесмена Андрея Задворного, который бросил ее через шесть недель после завершения съемок. Расставание сильно ранило артистку, которая, впрочем, не утратила веру в настоящую любовь.

После Задворного у Златы не было крупных романов. Ей приписывали отношения с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко, но оба утверждали, что они просто близкие друзья.

Сейчас Огневич намекнула что она вновь окрылена романтическими чувствами. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

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Она опубликовала два снимка в дерзких образах с акцентом на ярко-красную помаду. В подписи Злата отметила, что "надевает" этот оттенок лишь в одном, очень особенном случае.

"Я ношу красную помаду всегда когда влюблена. Поэтому сейчас именно так...", - интригует поклонников Огневич.

Злата Огневич намекнула на новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко подтвердил женитьбу на певице Виктории Родко из OY Sound System, и показал утро после свадьбы.

Также Надя Дорофеева попрощалась с новым мужем после 4 месяцев брака. Миша Кацурин с грустью отметил, что в ближайшее время не сможет увидеть возлюбленную.

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