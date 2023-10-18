Надя Дорофеева попрощалась с новым мужем после 4 месяцев брака

Едва украинская певица Надя Дорофеева и музыкант и ресторатор Миша Кацурин успели привыкнуть к семейной жизни женатой пары, как им уже приходится расставаться.
Об этом с грустью сообщил муж Додо в своем блоге в Instagram. Он опубликовал фото, где артистка с улыбкой целует его на прощание.
Похоже, реалии жизни с певицей все же расстраивают Кацурина - когда другие жены каждый вечер возвращаются домой или вовсе не работают, его избранница покидает его на целых два месяца.
Оказалось, что супруги не смогут видеться и быть рядом так долго из-за концертного тура Дорофеевой. "Когда "целую, я на работу" означает "я поехала в тур, увидимся через 2 месяца", - подписал прощальное фото с Надей Кацурин.
Ранее Надя Дорофеева рассказала про свои взгляды на материнство, которые изменились в браке с Мишей Кацуриным. Также певица назвала имя будущего ребенка.
Позже Дорофеева экстренно отменила концерт за 2 часа до начала, чем немало удивила поклонников. Артистка пожаловалась на нестандартную ситуацию, которая произошла с ней впервые.
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