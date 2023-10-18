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Надя Дорофеева попрощалась с новым мужем после 4 месяцев брака

Анна Подгорная
18 октября 2023, 22:32 обновлено 18 октября, 22:32
Миша Кацурин быстро выяснил, что жизнь с артисткой предполагает свои сложности.
Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Надя Дорофеева оставила Мишу Кацурина на 2 месяца из-за тура / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

Едва украинская певица Надя Дорофеева и музыкант и ресторатор Миша Кацурин успели привыкнуть к семейной жизни женатой пары, как им уже приходится расставаться.

Об этом с грустью сообщил муж Додо в своем блоге в Instagram. Он опубликовал фото, где артистка с улыбкой целует его на прощание.

Похоже, реалии жизни с певицей все же расстраивают Кацурина - когда другие жены каждый вечер возвращаются домой или вовсе не работают, его избранница покидает его на целых два месяца.

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Оказалось, что супруги не смогут видеться и быть рядом так долго из-за концертного тура Дорофеевой. "Когда "целую, я на работу" означает "я поехала в тур, увидимся через 2 месяца", - подписал прощальное фото с Надей Кацурин.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Надя Дорофеева оставила Мишу Кацурина на 2 месяца из-за тура / instagram.com/misha_katsurin

Ранее Надя Дорофеева рассказала про свои взгляды на материнство, которые изменились в браке с Мишей Кацуриным. Также певица назвала имя будущего ребенка.

Позже Дорофеева экстренно отменила концерт за 2 часа до начала, чем немало удивила поклонников. Артистка пожаловалась на нестандартную ситуацию, которая произошла с ней впервые.

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