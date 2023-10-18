Евгений Клопотенко подтвердил женитьбу и показал утро после свадьбы

Многие из его поклонников до сих пор убеждены, что его фото с Родко из ЗАГСа - это шутка.

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Евгений Клопотенко подтвердил свадьбу с Викторией Родко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

Украинский кулинар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко много раз заявлял, что он - плохой материал для романтических отношений в стандартном понимании этого словосочетания. Тем не менее шеф-повар редко оставался одинок, если можно так сказать по отрывочным фактам, которые он сообщал про свою личную жизнь.

Поэтому его свадебное фото с Викторией Родко, солисткой группы OY Sound System, многие сперва не восприняли всерьез, дескать эпатажный Клопотенко вновь решил всех перехитрить, и таким образом интригует своих подписчиков новой рекламной коллаборацией или благотворительным сбором средств.

Однако свадьба, похоже, была весьма реальной. Вчера кулинар во всех своих соцсетях опубликовал сообщение с эмодзи красного сердца: "Счастье любит тишину и когда про него молчат".

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Сегодня на его странице в Instagram появилось фото укутанного в одеяло Клопотенко, который в солнцезащитных очках задумчиво пьет кофе. "После свадьбы нужно хорошо завтракать", - утверждает шеф-повар.

Правда, после этого последовала реклама одного из ресторанов Евгения в Киеве. Поэтому у сомневающихся в свадьбе Клопотенко и Родко сомнений стало больше, а у тех, кто искренне радуется женитьбе кулинара - появилось еще больше желания поздравить его с новым жизненным этапом.

Евгений Клопотенко подтвердил свадьбу с Викторией Родко / instagram.com/klopotenko

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