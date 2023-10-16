С ракеткой, как у папы: Свитолина показала крошку-дочь в ее первый День рождения

Пока рано говорить, станет ли Скай Монфис звездой тенниса, но харизмы этой малышке не занимать.

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Элина Свитолина показала дочь Скай Монфис с ракеткой на корте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

15 октября профессиональная теннисистка и олимпийская чемпионка Элина Свитолина вместе со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом отпраздновали первый День рождения их единственной дочери - Скай Монфис.

На своей странице в Instagram Элина опубликовала трогательное поздравление для малышки. "Поздравляем самую милую девочку с первым Днем ​​рождения. Пусть твой день будет наполнен смехом, радостью и множеством тортов. Ты приносишь столько счастья в нашу жизнь, и мы благодарны за каждую минуту, проведенную с тобой. За жизнь, полную любви, счастья и бесконечных приключений. Мы любим тебя больше, чем могут выразить слова. С днем ​​рождения, наш драгоценный ангелочек", - написала спортсменка.

Она также показала забавное фото с дочерью, которая совершает первые шаги навстречу большому спорту. Сама Свитолина на корте с 5 лет, но Скай, похоже, уже превзошла свою маму.

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На снимке, которым поделилась теннисистка, Монфис-младшая в компании папы стоит на корте у сетки. В одной ручке она деловито держит взрослую теннисную ракетку, другую - тянет, чтобы взять теннисный мячик.

Элина Свитолина показала дочь Скай Монфис с ракеткой на корте / instagram.com/elisvitolina

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