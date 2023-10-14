Александр Усик станет отцом в четвертый раз: фото попало в сеть

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Пара уже воспитывает двух сыновей и дочку. Коллаж

Украинский боксер, обладатель титула WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик вскоре станет отцом в четвертый раз.

Промоутер Александр Красюк подтвердил информацию изданию "Обозреватель", что жена боксера Екатерина Усик беременна.

Это будет четвертый ребенок пары, которая уже многие годы живет вместе.

видео дня

Александр Усик познакомился со своей женой еще в школе, а в 2009 году, пара поженилась. Самый младший ребенок (Михаил) у Усика родился в 2015-м году, до него пара стала родителями Елизаветы, которая родилась в 2010-м и Кирилла, который родился в 2013-м.

Новость стала известна благодаря крестинам ребенка Дениса Беринчика. На видео, которое выложил в Instagram один из гостей, четко виден беременный живот 35-летней Екатерины.

Напомним,

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