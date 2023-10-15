Спикер СБУ Артем Дехтяренко женился на украинской телеведущей

Пара предпочла провести скромную церемонию в соответствии с духом нынешнего времени.

https://stars.glavred.info/spiker-sbu-artem-dehtyarenko-zhenilsya-na-ukrainskoy-televedushchey-10508401.html Ссылка скопирована

Артем Дехтяренко и Анастасия Норицина поженились / коллаж: Главред, фото: facebook.com/art.denko

Один из главных украинских "крашей" периода полномасштабной войны, Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко женился. Его избранницей стала Анастасия Норицина, ведущая 24 Канала.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Дехтяренко. Отмечается, что пара связала себя узами брака в Министерстве юстиции в присутствии министра юстиции Дениса Малюськи в День рождения Норициной.

Для скромной церемонии бракосочетания влюбленные выбрали простые наряды - Дехтяренко был в военной форме, Норицина - в платье-вышиванке.

видео дня

В день свадьбы спикер СБУ обратился к своей жене с трогательной речью, в котором он объединил любовь к Норициной, любовь к Украине и веру в победу. "До этого момента я искал тебя всю жизнь, чтобы быть рядом с тобой остаток своей жизни. Вместе при любых обстоятельствах! И во время войны и в день нашей Победы!" - пишет Дехтяренко.

Артем Дехтяренко и Анастасия Норицина поженились / facebook.com/art.denko

Ранее Элина Свитолина показала первую тренировку годовалой дочери на теннисном корте. Единственная дочь олимпийской чемпионки с интересом знакомится с миром профессионального спорта.

Также жена Уилла Смита ошеломила фанатов заявлением, что семь лет назад ушла от него. Джада Пинкетт-Смит призналась, что в их семье сложные отношения, с которыми она и актер все еще пытаются разобраться.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.