Спикер СБУ Артем Дехтяренко женился на украинской телеведущей

Один из главных украинских "крашей" периода полномасштабной войны, Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко женился. Его избранницей стала Анастасия Норицина, ведущая 24 Канала.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Дехтяренко. Отмечается, что пара связала себя узами брака в Министерстве юстиции в присутствии министра юстиции Дениса Малюськи в День рождения Норициной.
Для скромной церемонии бракосочетания влюбленные выбрали простые наряды - Дехтяренко был в военной форме, Норицина - в платье-вышиванке.
В день свадьбы спикер СБУ обратился к своей жене с трогательной речью, в котором он объединил любовь к Норициной, любовь к Украине и веру в победу. "До этого момента я искал тебя всю жизнь, чтобы быть рядом с тобой остаток своей жизни. Вместе при любых обстоятельствах! И во время войны и в день нашей Победы!" - пишет Дехтяренко.
Ранее Элина Свитолина показала первую тренировку годовалой дочери на теннисном корте. Единственная дочь олимпийской чемпионки с интересом знакомится с миром профессионального спорта.
Также жена Уилла Смита ошеломила фанатов заявлением, что семь лет назад ушла от него. Джада Пинкетт-Смит призналась, что в их семье сложные отношения, с которыми она и актер все еще пытаются разобраться.
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