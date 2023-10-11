Жена Уилла Смита ошеломила фанатов заявлением, что семь лет назад ушла от него

Актриса Джада Пинкетт-Смит заявила, что еще семь лет назад разошлась с супругом - актером и продюсером Уиллом Смитом.

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Джада Пинкетт-Смит говорит, что они с Уиллом Смитом до сих пор работают над своими отношениями / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Актриса и супруга известного американского актера Уилла Смита – Джада Пинкетт-Смит – удивила заявлением о том, что уже 7 лет не проживает вместе с супругом. Об этом сообщает портал People.

Актриса подчеркнула, что по документам они до сих пор муж и жена, но фактически разведены. Пинкетт-Смит также добавила, что задумывалась о том, чтобы официально развестись.

Впрочем, Джада говорит, что они со Смитом до сих пор работают над своими отношениями.

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"Мы все еще пытаемся разобраться. Мы вместе выполняли действительно сложную работу над собой. Мы чувствуем глубокую любовь друг к другу, мы пытаемся понять, как она выглядит на самом деле", — рассказала Пинкетт-Смит.

Больше подробностей о личной жизни Джада Пинкетт-Смит обещала рассказать в своих мемуарах Worthy ("Достойная"), выход которых запланирован уже на следующей неделе.

Напомним, ранее голливудский актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии Оскар по лицу в прямом эфире.

Скандал разгорелся прямо во время 94-ой церемонии вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук в ночь с 27 на 28 марта 2022. На сцене ведущий, актер и комик Крис Рок неудачно пошутил над прической Джады Пинкетт-Смит, супруги актера Уилла Смита.

Смит поднялся со своего кресла, вышел на сцену и "выписал" мощную пощечину Року.

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