Элина Свитолина показала первую тренировку годовалой дочери на теннисном корте

От зрелища Скай Монфис в спортивном костюмчике на лице невольно появляется улыбка умиления.

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Элина Свитолина показала годовалую Скай Монфис на теннисном корте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Очень скоро единственная дочь украинской профессиональной теннисистки, олимпийской чемпионки Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса Скай Монфис отметит свой первый день рождения.

Малышка уже уверенно сидит и успешно учится ходить. Свои новые навыки Скай показала на теннисном корте - Свитолина на своей странице в Instagram выложила фото с первой "тренировки" дочери.

На очаровательном снимке девочка в именном костюме сидит на трибуне, завороженно наблюдая за работой отца на корте. Спортсменка пока не показывает публике лицо Скай, но уже видно, что у малышки темные вьющиеся волосы.

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После тенниса у непоседы по плану был фитнесс: Свитолина сняла дочь в спортивном зале, когда та топала по дорожкам с хула-хупами в руках. Примечательно, что снаряды оказались в сине-желтых цветах украинского флага.

Элина Свитолина показала годовалую Скай Монфис на теннисном корте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

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