Элина Свитолина показала первую тренировку годовалой дочери на теннисном корте

Очень скоро единственная дочь украинской профессиональной теннисистки, олимпийской чемпионки Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса Скай Монфис отметит свой первый день рождения.
Малышка уже уверенно сидит и успешно учится ходить. Свои новые навыки Скай показала на теннисном корте - Свитолина на своей странице в Instagram выложила фото с первой "тренировки" дочери.
На очаровательном снимке девочка в именном костюме сидит на трибуне, завороженно наблюдая за работой отца на корте. Спортсменка пока не показывает публике лицо Скай, но уже видно, что у малышки темные вьющиеся волосы.
После тенниса у непоседы по плану был фитнесс: Свитолина сняла дочь в спортивном зале, когда та топала по дорожкам с хула-хупами в руках. Примечательно, что снаряды оказались в сине-желтых цветах украинского флага.
Ранее украинская певица Алина Гросу показала нового бойфренда. Осенью 2022 года она завершила неудачные отношения с российским актером, до этого у артистки был также скоротечный брак.
Также стало известно, что украинская телеведущая Лилия Ребрик беременна третьим ребенком. Вместе с супругом, хореографом Андреем Диким, она уже воспитывает двоих дочерей.
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