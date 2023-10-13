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Элина Свитолина показала первую тренировку годовалой дочери на теннисном корте

Анна Подгорная
13 октября 2023, 00:48 обновлено 13 октября, 00:48
От зрелища Скай Монфис в спортивном костюмчике на лице невольно появляется улыбка умиления.
Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Скай Монфис
Элина Свитолина показала годовалую Скай Монфис на теннисном корте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Очень скоро единственная дочь украинской профессиональной теннисистки, олимпийской чемпионки Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса Скай Монфис отметит свой первый день рождения.

Малышка уже уверенно сидит и успешно учится ходить. Свои новые навыки Скай показала на теннисном корте - Свитолина на своей странице в Instagram выложила фото с первой "тренировки" дочери.

На очаровательном снимке девочка в именном костюме сидит на трибуне, завороженно наблюдая за работой отца на корте. Спортсменка пока не показывает публике лицо Скай, но уже видно, что у малышки темные вьющиеся волосы.

видео дня

После тенниса у непоседы по плану был фитнесс: Свитолина сняла дочь в спортивном зале, когда та топала по дорожкам с хула-хупами в руках. Примечательно, что снаряды оказались в сине-желтых цветах украинского флага.

Скай Монфис
Элина Свитолина показала годовалую Скай Монфис на теннисном корте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Ранее украинская певица Алина Гросу показала нового бойфренда. Осенью 2022 года она завершила неудачные отношения с российским актером, до этого у артистки был также скоротечный брак.

Также стало известно, что украинская телеведущая Лилия Ребрик беременна третьим ребенком. Вместе с супругом, хореографом Андреем Диким, она уже воспитывает двоих дочерей.

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шоу-бизнес Элина Свитолина новости спорта новости шоу бизнеса Гаэль Монфис
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