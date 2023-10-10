"Чтобы сильно меня не жалели": Алина Гросу показала нового бойфренда

За плечами украинской певицы Алины Гросу - один неудавшийся брак, который продлился меньше года, и один роман, который завершился осенью 2022-го. С тех пор артистка мало рассказывает про свою личную жизнь, из-за чего фанаты решили, что ей очень одиноко.
Любовную лирику Гросу адресуют ее бывшим партнерам, а в комментариях - откровенно жалеют. Чтобы избавиться от этого ненужного внимания она решила пролить свет на то, что же сейчас происходит на ее любовном фронте.
В своем блоге в Instagram она показала два ролика: на одном она держится за руки с загадочным мужчиной, на другом - он нежно гладит певицу по щеке. При этом вид у Гросу совершенно влюбленный.
"Чтобы сильно меня не жалели. А то от каждого коммента "Алина, не плачь" — глаз дергается", - посмеялась над собой и сочувствующими молодая артистка. Личность своего избранника, впрочем, она раскрывать не торопится.
Ранее экс-супруга Владимира Остапчука намекнула, что причиной их расставания стала неверность шоумена. Об этом Кристина Горняк узнала в день годовщины его отношений с новой возлюбленной.
Также про измену мужа рассказала Виктория Бекхэм. Пара впервые прокомментировала на публике интрижку Дэвида, которую футболист завел во время рабочей командировки в Испанию.
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