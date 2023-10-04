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Виктория Бекхэм впервые рассказала про измену Дэвида - как выглядит соперница

Анна Подгорная
4 октября 2023, 20:03 обновлено 4 октября, 20:11
В начале двухтысячных Бекхэмов сильно "штормило", хоть они и старались для прессы изображать идеальную пару.
Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм
Виктория Бекхэм прокомментировала роман Дэвида Бекхэма с Ребеккой Лус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

В июле 2024 года Виктория и Дэвид Бекхэм отметят серебряную свадьбу - 25 лет вместе. За четверть века пара в популярной культуре приобрела статус скалы в плане семейных ценностей - их небольшой клан всегда вместе и очень дружен, а то, что Вики и Дэвид все еще влюблены друг в друга, как подростки, не вызывает ни у кого сомнений.

Однако в их семейной жизни все же был темный период. Про него супруги вспомнили в документальном сериале от Netflix, посвященном футболисту. Речь идет о романе спортсмена с его ассистенткой по имени Ребекка Лус.

В 2003 году Бекхэм перешел из "Манчестер Юнайтед" в мадридский "Реал", и был вынужден перебраться в Испанию. Виктория с маленькими Бруклином и Ромео осталась в Британии, чтобы не отрывать мальчиков от привычной жизни. Футболисту было тоскливо и одиноко без семьи, и он нашел утешение в объятиях Лус.

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Про их роман, который стал для СМИ настоящей сенсацией, Виктория узнала из газет. Лус публично заявила, что имела интимную связь со спортсменом, а Дэвид все отрицал.

"Я правда не знаю, как нам удалось через это пройти. Виктория – это для меня все. Видеть, как ей больно, было невероятно тяжело, но мы – бойцы и в то время нам нужно было бороться друг за друга, нужно было бороться за нашу семью. То, что у нас было, стоило того, чтобы за него бороться", - цитирует воспоминания спортсмена издание Daily Mail.

Впервые в сериале неверность косвенно подтвердила и жена футболиста. После новостей про его роман с Лус, она с детьми переехала в Мадрид, где пара стала кропотливо работать над отношениями. Их жизнь в тот период Виктория назвала "кошмаром" и "полнейшим цирком".

"Это был самый трудный период для нас. Мы чувствовали, что против нас весь мир. Вот в чем дело: мы были друг против друга, если быть совсем честными. До Мадрида иногда было такое ощущение, что мы против всех остальных, но мы были вместе, мы были связаны, мы были друг у друга. Но когда мы были в Испании, было ощущение, будто и друг друга у нас нет. И это грустно. Я даже описать не могу, насколько тяжело это было", - призналась Виктория Бекхэм.

Ребекка Лус
Ребекка Лус - вероятная любовница Дэвида Бекхэма / instagram.com/rebeccaloosofficial

Ранее Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.

Также жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу пересудов.

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