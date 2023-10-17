Неужели женился: Клопотенко заинтриговал фанатов фото возле ЗАГСа

Кулинар Евгений Клопотенко подразнил фанатов своими фото возле центрального ЗАГСа в Киеве - причем рядом с девушкой в наряде невесты.

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Клопотенко выложил фото возле ЗАГСа вместе с девушкой в наряде невесты / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известный украинский кулинар, ресторатор и общественный деятель Евгений Клопотенко показал фанатам фото на фоне ЗАГСа ‒ вместе с предполагаемой избранницей в наряде невесты.

Ресторатор позировал на фоне Центрального ЗАГСа в Киеве вместе с певицей Викторией Родко. Девушка была в белом платье с вышивкой и пальто, свой образ она дополнила фатой и букетом цветов. А Клопотенко выбрал розовую футболку, серый костюм в стиле 90-х и обулся в кроксы.

Родко, к слову, является солисткой коллектива OY Sound System и вместе с ним участвовала в Национальном отборе на Евровидение-2023.

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Напомним, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.

Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей ориентации - Клопотенко честно признался, что смог бы совершить каминг-аут.

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