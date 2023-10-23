Третья девочка или первый мальчик: Лилия Ребрик прокомментировала пол малыша №3

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик в начале октября сообщила, что беременна третьим ребенком. Вместе с мужем, танцором и хореографом Андреем Диким, она уже воспитывает двоих дочерей - 11-летнюю Диану и 5-летнюю Полину.
На своей странице в Instagram Лилия с уже внушительным животиком рассказала, что скоро в их семье состоится гендер-пати, где они обнародуют пол будущего малыша. Также она отметила, что первые две беременности она была уверенна, что у нее появятся дочери едва ли не с первых дней зачатия. Малыш №3, признается Ребрик, ведет себя тише.
"У меня в этот раз нет никакой интуиции. Две предыдущие беременности я четко знала, что будут девочки. Я это чувствовала на первых неделях, видела сны. А в этот раз... никаких снов", - делится ведущая.
Лилия Ребрик и Андрей Дикий с девочками считают дни до момента, когда они узнают, появится ли в их семье еще одна дочь или первый сын. Ответ на эту волнующую для их семьи загадку они получат в ближайшее время, отмечает будущая мама.
Ранее стало известно, что "холостяк" Макс Михайлюк станет отцом во второй раз. Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу показал беременную и счастливую жену-модель.
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