Пошли на второй круг: "холостяк" Макс Михайлюк станет отцом во второй раз

Михайлюк показал счастливое фото с беременной женой-моделью.

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Макс Михайлюк и Даша Хлистун станут родителями во второй раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/flymax305

Главный герой 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", профессиональный пилот Макс Михайлюк и его жена, модель Даша Хлистун, готовятся стать родителями во второй раз.

Радостную новость пара сообщила в своих блогах в Instagram. Беременным животиком Дарья пока не похвасталась, зато семья с широкими улыбками на лицах продемонстрировала положительные тесты на беременность.

"Чудесам нужно немного времени. Ребенок в пути", - пишет Михайлюк. С радостным событием его и жену уже поздравили Даша Квиткова, Григорий и Кристина Решетник, Михаил Заливако и другие.

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Макс Михайлюк и Даша Хлистун поженились в июле 2021 года, через несколько месяцев после того, как на свет появился их первенец - дочь Ариана.

На "Холостяке-10" Макс Михайлюк выбрал Дашу Ульянову, с которой расстался через 3 недели после завершения съемок проекта из-за своей измены. Вскоре после этого он познакомился с Хлистун, с которой у него завязались серьезные отношения.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун станут родителями во второй раз / instagram.com/flymax305

Ранее в СМИ появилась новость о том, что новая "Русалочка" Холли Бейли беременна первенцем - папарацци засняли артистку во время прогулки в одежде, которая подчеркнула округлившийся животик.

Также украинская певица Алина Гросу рассказала, почему бросила своего мужа-россиянина. Артистка призналась, что не последнюю роль в расставании сыграли деньги.

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