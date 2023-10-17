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Гросу рассказала, почему бросила своего мужа-россиянина

Алена Кюпели
17 октября 2023, 18:49 обновлено 17 октября, 19:00
Певица впервые дала откровенный ответ относительно своих предыдущих отношений.
Алина Гросу
Алина Гросу откровенно ответила своим подписчикам/ instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая после проблем со здоровьем и операцией, долгое время не выходила на связь, на своей странице в Instagram рассказала, почему она решила бросить своего мужа-россиянина.

Своей лично историей она поделилась с сториз.

По словам Гросу, у супругов должны быть схожие интересы. Кроме того, певица говорит, что в браке жена не должна зарабатывать больше мужчины. По мнению певицы, доходы в паре должны быть одинаковыми.

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"Считаю не очень уместным отвечать на этот вопрос. Могу сказать только одно: плохо, когда сильно начинают интересы разбегаться. Еще хуже, когда девушка зарабатывает больше, чем мужчина. Он злится, она со временем прекращает уважать. Для меня идеально, когда зарабатывают поровну, чтобы не было вопросов", – прокомментировала артистка.

Алина Гросу рассказала о причинах развода с мужем
Алина Гросу рассказала о причинах развода с мужем / Instagram/

Напомним, ранее Гросу поспешила успокоить армию переживающих и сообщила, что она утонула в работе. В частности, она занимается актерским мастерством и параллельно записывает новые песни.

"Что-то я выпала из социальных сетей. Вы часто сейчас пишете, где я и со мной ли все хорошо. Поэтому решила ответить на ваши вопросы. Со мной все более-менее нормально, насколько это сейчас возможно. Что я тут делаю? Я в первую очередь учусь актерскому мастерству, а также английскому языку", — поделилась певица.

Ранее Алина Гросу, которая не так давно оправилась от серьезного заболевания, рассказала на своей странице в Instagram, что же все таки с ней случилось.

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Алина Гросу новости шоу бизнеса
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