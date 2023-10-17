Новая "Русалочка" Холли Бейли беременна первенцем - СМИ

23-летняя восходящая звезда попала на глаза папарацци в интересном положении.

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Холли Бейли и DDG скоро станут родителями, убеждены таблоиды / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hallebailey

23-летняя американская певица, пятикратная номинантка на Грэмми и актриса Холли Бейли сейчас переживает подъем в карьере благодаря главной роли в киноадаптации мультфильма "Русалочка" от студии Disney. Однако новый виток ее, похоже, ожидает не только в профессиональной жизни.

В СМИ появились снимки, которые указывают на то, что Бейли может готовиться к главной роли своей жизни - роли матери. Издание The Shade Room опубликовало фотографии Холли в компании ее 26-летнего бойфренда - репера DDG (Дэррил Дуэйн Грэнберри-младший).

В кадре артистка в многослойном наряде, сквозь который отчетливо виден округлившийся животик, гуляет с возлюбленным по улицам Санта-Моники. Пара выглядит очень счастливой.

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Пресс-службы Холли Бейли и DDG пока не комментировали слух о том, что пара скоро станет родителями.

Тем временем поклонники артистки подметили, что из социальных сетей Бейли в последнее время пропали снимки в открытых нарядах, которыми раньше так щедро делилась Холли. Теперь там в основном сэлфи с лицом крупным планом, или мешковатые, многослойные луки, скрывающие фигуру.

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