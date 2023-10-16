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Лилию Ребрик захейтили за третью беременность во время войны - она не промолчала

Анна Подгорная
16 октября 2023, 12:48 обновлено 16 октября, 12:56
Ребрик не стала терпеть обвинения в попытках извлечь выгоду из появления на свет нового ребенка.
Лилия Ребрик, Андрей Дикий
Лилия Ребрик беременна - ведущую хейтят за рождение третьего ребенка из выгоды / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик меньше недели назад сообщила о том, что ее союз с танцором Андреем Диким станет многодетным - пара уже воспитывает двоих дочерей, а скоро в их семье появится еще один малыш.

Многие поздравили Лилию с этим радостным событием, но также на артистку вылилось и немало хейта. В комментариях к ее счастливым беременным фото многие пишут о том, что Ребрик и Дикий заводят третьего ребенка, чтобы мужчина получил бронь от военной службы и имел возможность выезжать за границу.

Лилия долго терпела всю эту грязь в адрес своей семьи, но все же ответила тем, кто так бессовестно глумится над ее семейным счастьем. На своей странице в Instagram она показала свое фото с животиком и выразила свое удивление желчностью отдельных личностей.

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"Люди, которые считают, что ребенка рожают, чтобы "откосить от армии" или уехать за границу, ЧТО С ВАМИ? Вы серьезно рассматриваете ребенка как инструмент достижения чего-либо? Вдумайтесь: вы в рождении РЕБЕНКА видите выгоду! Вы по каким жизненным принципам вообще живете?" - удивляется ведущая.

Она также отметила, что третий ребенок может быть воплощением безграничной любви, давней мечты про большую семью, неожиданным благословением - не все стоит измерять вероятной выгодой.

Про свою семью Ребрик ответила так: "Люди рожают детей, потому что любят друг друга! И чувствуют, что готовы рожать еще, потому что могут детей окружить любовью, заботой и воспитать их в крепкой счастливой семье. И да - в своей родной стране! И да - МОГУТ, потому что работают и налоги платят".

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик беременна - ведущую хейтят за рождение третьего ребенка из выгоды / instagram.com/liliia.rebrik

Ранее стало известно, что украинский профессиональный боксер Александр Усик станет отцом в четвертый раз. Его жена Екатерина случайно попала на фото с уже внушительным беременным животиком.

Также украинская актриса Анна Саливанчук призналась, действительно ли развелась с мужем, народным депутатом Александром Божковым, после 9 лет отношений. В начале войны артистка призналась в кризисе в семье.

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