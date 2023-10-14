'9 лет вместе': Анна Саливанчук призналась, действительно ли развелась с мужем

В начале полномасштабного вторжения актриса говорила о том, что они с Александром переживают определенный кризис.

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Саливанчук рассказала об отношениях с мужем / коллаж: Главред, скриншот: instagram/salivanchuk.anna

Известная украинская актриса Анна Саливанчук призналась, действительно ли развелась со своим мужем, народным депутатом Александром Божковым, с которым уже девять лет вместе.

В одном из своих интервью еще в начале полномасштабной войны актриса говорила о том, что они с Александром переживают определенный кризис в отношениях, но после ничего не говорила об их супружеской жизни. В эксклюзивном комментарии сайта ТСН.ua Саливанчук впервые прокомментировала, действительно ли разорвала отношения с любимым.

"Нет, это неправда! Да, у меня были интервью об отношениях, но уже давным-давно, почему и откуда сейчас распространяются эти слухи, я не понимаю", - ответила на вопрос Анна. видео дня

Напомним, что Анна Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад. Наибольшее внимание фанатов актрисы привлекли все-таки архивные фото с далекого 2005-го года. Она предоставила им уникальную возможность сравнить, как сильно изменилась ее внешность.

Актриса Катя Кузнецова рассказала, как переживала расставание. Она часто плакала, давала возможность прожить это все, не держала в себе. Много работала, вместо одного проекта - брала три.

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