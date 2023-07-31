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Найдите 10 отличий: Анна Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад

Анна Подгорная
31 июля 2023, 21:30 обновлено 31 июля, 21:30
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Звезду сериала "Одного разу під Полтавою" едва можно узнать на фото, где ей не исполнилось и 20-ти.
Анна Саливанчук
Анна Саливанчук в юности - актриса показала архивные фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук предложила поиграть поклонникам в забавную игру. На ее странице в Instagram подписчики называли ей даты, а она показывала фото или видео, которые были сделаны в этот день или в близкое к нему время.

Так поклонники увидели кадры со съемочной площадки за два дня до полномасштабной войны в Украине, зимнюю фотосессию в лесу и интервью Саливанчук в прозрачном платье для Кати Осадчей и Светской жизни 5 лет назад.

Однако наибольшее внимание фанатов актрисы привлекли все-таки архивные фото из далекого 2005-го года. Она предоставила им уникальную возможность сравнить, как сильно изменилась ее внешность за 18 лет. На тот момент ей было всего 19.

видео дня

На первом снимке Анна позирует с темными волосами, которые скрутила в гульки на темечке, и в очках со строгой оправой. На втором - она уже ярко-рыжая, с челкой, позирует в домашнем халате и с котенком в руках. Стоит отметить, что разница между снимками по времени - около 20 дней, но образы отличаются невероятно.

Анна Саливанчук
Анна Саливанчук в юности - актриса показала архивные фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Ранее стало известно, что во время концерта alyona alyona произошла стрельба - на фестивале в Роттердаме, во время выступления артистки, кто-то дважды открывал огонь. Полиция сообщила про пострадавших.

Также украинского танцора и ведущего Влада Яму захейтили за размышления про "американское" будущее - шоумен сейчас проживает в США, куда выехал с семьей после начала полномасштабной войны.

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