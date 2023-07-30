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Влада Яму захейтили за размышления про "американское" будущее

Анна Подгорная
30 июля 2023, 16:06 обновлено 30 июля, 16:07
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Танцующий ведущий на протяжении полномасштабной войны так и остается противоречивой фигурой украинского шоу-бизнеса.
Влад Яма
Влад Яма нарвался на критику после рассуждений про будущее / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official

Украинский танцор, хореограф и шоумен Влад Яма стал лакомой добычей для хейтеров после того, как стало известно, что артист покинул Украину и переехал в США после начала полномасштабной войны.

Справедливости ради стоит отметить, что в Америке Яма занимается благотворительностью на пользу Украины и украинцев. Однако любое упоминание им мирной жизни моментально воспринимается в штыки.

На сей раз лавина гневных комментариев обрушилась на него из нового поста в Instagram, в котором танцор с задумчивым видом размышляет про будущее. "Не каждый может смотреть в будущее, оглядываясь назад", - пишет Влад Яма.

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В комментариях шоумена раскритиковали - дескать хорошо строить планы, когда ты в тепле и безопасности; остальным украинцам повезло меньше.

"Влад, по якій причині ви виїхали? Хворієте? Маєте трьох діточок? Яка причина виїзду з України коли заборонено?", "Повертайтеся в Україну... Питання до вас не в тому що ви за кордоном, а в тому що ви постійно за кордоном", "У вас это хорошо получается. Зачем же оглядываться назад, где идет война, если можно смотреть в хорошее американское будущее", - пишут разочарованные и разгневанные подписчики.

К слову, особо жесткие комментарии Влад Яма сперва решил удалить из соцсети, а потом и вовсе закрыл комментарии к посту.

Влад Яма
Влад Яма нарвался на критику после рассуждений про будущее / instagram.com/vladyama_official/

Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что думает про сбежавшего Влада Яму - шоумен откровенно рассказал, примкнул ли он к тем, кто осуждает танцора.

Также Евгений Кошевой высказался в адрес сбежавшего в США Влада Ямы - его мнение оказалось крайне философским. Коме того комик признался, общаются ли они сейчас.

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