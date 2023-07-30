Есть пострадавшие: во время концерта alyona alyona произошла стрельба

В перестрелке в Роттердаме были замешаны полицейские и человек, который пронес оружие на фестиваль.

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alyona alyona рассказала про перестрелку во время ее выступления в Роттердаме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) продолжает активно знакомить весь мир с разнообразием украинской музыкальной сцены.

Вчера артистка выступила на фестивале Rotterdam Unlimited в Роттердаме, Нидерланды. Со сцены она заметила, как люди в толпе стали разбегаться, но сперва не придала этому значения.

Уже после концерта, благодаря подписчикам, Савраненко узнала, что на фестивале дважды произошла стрельба. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"‎На предпоследней песне, 5 часть людей, где-то далеко в конце, где они стояли, начала куда-то бежать. Я подумала, возможно, артист на другой сцене выступает и они побежали на своего любимого исполнителя, бежали не быстро. Мне написал мой подписчик, о том, что они с сестрой шли на мой концерт, услышали стрельбу, начал бежать народ и они остановились и скрылись за углом, когда пришли, концерт уже закончился", - поделилась alyona alyona.

alyona alyona рассказала про перестрелку во время ее выступления в Роттердаме / instagram.com/alyona.alyona.official

Также она рассказала, что во время стрельбы, увы, не обошлось без жертв - известно про троих пострадавших. Полиция Роттердама была вынуждена отстреливаться при попытке задержать человека, который открыл огонь в толпе отдыхающих.

Смотрите видео, на котором alyona alyona рассказывает про перестрелку во время ее выступления в Роттердаме:

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