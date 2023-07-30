"НеАнгел" Слава показала своего бойфренда-иностранца

Кто активно следит за личной жизнью Каминской? Ваш шанс подсмотреть, как выглядит ее бойфренд.

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Слава Каминская поделилась личным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Бывшая певица из украинского герлз-бенда "НеАнгелы" Слава Каминская потихоньку приоткрывает завесу своей личной жизни.

Как видно из Instagram-stories Каминской, таинственный бойфренд носит бороду. Почему таинственный? Потому что Слава Каминская редко балует своих подписчиков романтическими фотографиями со своим иностранцем.

Каминская опубликовала фото из лифта, но предусмотрительно закрыла лицо мужчины смайликом. Она также намекнула на то, что ей нравятся "плохие парни", и ее иностранец именно такой.

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Слава Каминская и ее "плохой парень" / Instagram/babaslavka

Напомним, ранее Каминская очень негативно отреагировала на новость о том, что в Кременчуге на концерте поп-певца Макса Барских зрители вызвали полицию, потому что тот пел песни на русском языке.

Ранее также Главред писал о том, что Слава Каминская преподала фешн-урок. Так, на своей странице в Instagram она показала, что ей удобно гулять в ночнушке за 10 евро.

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