"Удобно гулять в ночнушке": Каминская показалось в новом "как попало" образе

Бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская поделилась неожиданным образом.

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Слава Каминская не стесняется выглядеть так, как ей удобно/ instagram.com/babaslavka

Украинская певица, бывшая участница женской поп-группы НеАнгелы, Слава Каминская преподала фешн-урок.

Так, на своей странице в Instagram, ей удобно гулять в ночнушке за 10 евро.

"Помню, как когда-то мы обсуждали стиль европейцев. На тот момент, мне казалось, что они одеваются, как попало, а на самом деле, одеваются они так, как удобно. Мне, например, удобно гулять в ночнушке за 10 евро. Вай нот?" - спрашивает певица.

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На фото - Слава Каминская "выгуливает" свою ночнушку:

Каминская предусмотрительно закрыла комментарии к своему посту, видимо опасаясь вездесущих хейтеров, которые бы не упустили возможность написать очередные гадости знаменитости.

Напомним, в октябре 2022 года она намекнула, что не одинока, однако личность избранника раскрывать на стала. Сейчас Каминская отдыхает на Канарских островах, и показала на своей странице в Instagram снимок с курорта, на котором позирует в объятиях мужчины.

Ранее она опубликовала короткий видеоролик, в котором едет в машине и держит за руку мужчину за рулем. При этом на ее безымянном пальце сверкает кольцо с драгоценным камнем.

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