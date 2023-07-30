Новая глава: Инна и Тимур Мирошниченко забрали приемного сына домой

Юрист Инна и телеведущий Тимур Мирошниченко начали новую главу жизни.
Пара селебрити Инна и Тимур Мирошниченко, которые долгое время работали над тем, чтобы усыновить малыша, наконец-то воссоединились со своим приемным сыном.
Об этом Инна Мирошниченко поделилась на своей странице в Instagram. "Книга жизни. Новый раздел", - подписала фото она.
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На изображении Тимур и Инна гуляют со своими детьми - Мия и Марко, а также с новым приемным сыном. Инна держит малыша на руках и все фото наполнено любовью, теплом и семейным теплом.
Тимур и Инна Мирошниченко продолжают осторожно знакомить поклонников с ребенком, которого так долго искали их сердца.
Ранее также Тимур Мирошниченко поделился фото со своим сыночком, которого они скоро заберут в свою семью.
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