"Не страшно ли не полюбить?": Инна Мирошниченко ответила на вопрос о приемном сыне

Жена Тимура Мирошниченко поделилась невероятной мудростью и принятием.

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Тимур Мирошниченко с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинская телеведущая и адвокат Инна Мирошниченко, которая вместе со своим супругом Тимуром, решились на усыновление малыша из детского дома поделилась личным.

Так, на своей странице в Instagram, Инна устроила сессию вопросов-ответов с подписчиками, которых, в первую очередь, интересовали подробности ответственного решения пары.

Один из вопросов был о том, не страшно ли ей оказаться в ситуации, когда она не сможет полюбить усыновленного малыша. Ответ Инны впечатлил, ведь такой вариант развития событий невозможен в принципе и вот почему.

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"Любовь - это не одностороннее действие. Это синергия взаимодействия двух людей. Поэтому каждая любовь уникальна. Невозможно любить больше или меньше. Можно просто любить и все", - ответила Мирошниченко.

По ее словам, любовь и готовность брать в семью детей - это разное. Если человека понимает, что ресурса и принятия не хватит на ребенка из учреждения, то это тоже любовь. "Из любви и уважения к себе и своим чувствам, близким, потенциального ребенка человек делает такой выбор", - поясняет она.

Инна Мирошниченко о безусловной любви / Instagram/Innami

По мнению Мирошниченко, когда есть настоящая любовь и ты ею наполнен, когда ребенок рядом - не способ лечить собственные раны. Эта любовь просто есть.

Инна Мирошниченко про своего сына / Instagram/innami

Инна также добавила, что ее никогда не сломают трудности и диагнозы малыша. "Потому что это мой осознанный выбор. Выбор через любовь", - говорит она.

Тимур и Инна Мирошниченко продолжают осторожно знакомить поклонников с ребенком, которого так долго искали их сердца.

Ранее также Тимур Мирошниченко поделился фото со своим сыночком, которого они скоро заберут в свою семью.

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