УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Не страшно ли не полюбить?": Инна Мирошниченко ответила на вопрос о приемном сыне

Алена Кюпели
15 июля 2023, 13:30 обновлено 15 июля, 13:49
22
Жена Тимура Мирошниченко поделилась невероятной мудростью и принятием.
Тимур Мирошниченко с семьей
Тимур Мирошниченко с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинская телеведущая и адвокат Инна Мирошниченко, которая вместе со своим супругом Тимуром, решились на усыновление малыша из детского дома поделилась личным.

Так, на своей странице в Instagram, Инна устроила сессию вопросов-ответов с подписчиками, которых, в первую очередь, интересовали подробности ответственного решения пары.

Один из вопросов был о том, не страшно ли ей оказаться в ситуации, когда она не сможет полюбить усыновленного малыша. Ответ Инны впечатлил, ведь такой вариант развития событий невозможен в принципе и вот почему.

видео дня

"Любовь - это не одностороннее действие. Это синергия взаимодействия двух людей. Поэтому каждая любовь уникальна. Невозможно любить больше или меньше. Можно просто любить и все", - ответила Мирошниченко.

По ее словам, любовь и готовность брать в семью детей - это разное. Если человека понимает, что ресурса и принятия не хватит на ребенка из учреждения, то это тоже любовь. "Из любви и уважения к себе и своим чувствам, близким, потенциального ребенка человек делает такой выбор", - поясняет она.

Инна Мирошниченко о безусловной любви
Инна Мирошниченко о безусловной любви / Instagram/Innami

По мнению Мирошниченко, когда есть настоящая любовь и ты ею наполнен, когда ребенок рядом - не способ лечить собственные раны. Эта любовь просто есть.

Инна Мирошниченко про своего сын
Инна Мирошниченко про своего сына / Instagram/innami

Инна также добавила, что ее никогда не сломают трудности и диагнозы малыша. "Потому что это мой осознанный выбор. Выбор через любовь", - говорит она.

Тимур и Инна Мирошниченко продолжают осторожно знакомить поклонников с ребенком, которого так долго искали их сердца.

Ранее также Тимур Мирошниченко поделился фото со своим сыночком, которого они скоро заберут в свою семью.

Вас также может заинтересовать:

Реклама

Главное за день

В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера: в ГПСУ раскрыли детали

В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера: в ГПСУ раскрыли детали

13:36 Мир
Путина успокаивают, пока продолжается тайная подготовка к его устранению - Гельман

Путина успокаивают, пока продолжается тайная подготовка к его устранению - Гельман

12:53 Мир
РФ грозит военный переворот: у Зеленского назвали, кто может поднять мятеж

РФ грозит военный переворот: у Зеленского назвали, кто может поднять мятеж

12:41 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:36

В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера: в ГПСУ раскрыли детали

13:30

"Не страшно ли не полюбить?": Инна Мирошниченко ответила на вопрос о приемном сыне

13:10

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля: Скорпионам - срыв планов, Водолеям - долги

12:53

Путина успокаивают, пока продолжается тайная подготовка к его устранению - ГельманВидео

12:50

Папина дочка, которой очень сложно: подруга Саши Зеленской рассказала о дочери президента

Один кассетный боеприпас заменит десять залпов артиллерии - Олег КатковОдин кассетный боеприпас заменит десять залпов артиллерии - Олег Катков
12:41

РФ грозит военный переворот: у Зеленского назвали, кто может поднять мятеж

12:14

Суммы впечатляют: в Кабмине собрались поднять цены на алкоголь

12:06

Форма болгарского перца: удивительный способ определить, какой слаще

12:05

Запутанная оптическая иллюзия: лишь немногие найдут хищника и спасут оленя

Реклама
12:03

У молодой подруги Роберта де Ниро парализовало лицо

11:45

"Стопроцентный вариант": политтехнолог назвал причину и сроки нового бунта в РФВидео

11:31

"Вооруженные силы справляются": Свитан назвал самое сложное направление для ВСУ

11:10

Безголосая путинистка Кудрявцева перепела песню украинской группыВидео

11:00

Житель Индии эпично наказал жену-изменщицу: видео стало вирусным в СетиВидео

10:43

В Украину неожиданно прибыл лидер Южной Кореи: будет важный разговор с Зеленским

10:05

Точно не почернеет: как можно сделать курагу в домашних условиях

09:56

"Больше трех дней не выдержу": Залужный рассказал о своих планах после войны

09:30

Украину "прожарит" до +34, а 5 областей зальют дожди - синоптики

09:16

РФ ночью атаковала Запорожье: поврежден объект инфраструктуры, есть раненый

08:38

Валить Россию начинают практически все, даже Эрдоган от нее отвернулся - Свитан

Реклама
08:28

"Готовы лететь и сражаться" против Путина: командующий ВВС Британии ошарашил заявлением

08:20

Мало верить в ВСУ, надо идти воеватьмнение

07:40

Гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну - Блинкен

06:20

НАТО совершило ошибку, но ее еще можно исправитьмнение

06:20

НАТО признало свое поражение перед Россиеймнение

05:50

Деньги потекут рекой: что нужно положить в новый кошелек для привлечения удачи

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 15 июля

03:15

"Бунт в России": эксперт раскрыл, что чеченская армия может пойти на Москву

02:35

Только гений справится с этой головоломкой: надо найти яблоко среди кактусов

02:05

Путин устроит репрессии и нарвется на бунт: эксперт сделал прогноз о будущем РФВидео

01:35

"Придется уничтожать оккупантов до конца июля": Свитан спрогнозировал успехи ВСУ

00:15

Женщина поделилась магическим приемом, как очень быстро очистить загрязненную посуду

14 июля, пятница
23:32

Почему в Турции такой вкусный рис: лайфхаки от турецко-украинской хозяйки

23:25

Что положить в кошелек 16 июля, чтобы всегда деньги были: приметы дня

23:13

"Это начнется очень скоро": Данилов анонсировал неизбежный процесс фрагментации РФ

23:02

Ещё один телеведущий встал в очередь за приёмным ребёнком

22:40

"Мама возвращается в йогу": Даша Астафьева показала чудеса гибкостиВидео

22:32

Суд арестовал Пашу-мерседеса, выйти сможет под огромный залог

22:12

Повышение коммуналки: Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами в Украине

22:11

"Мне наплевать, меня никто не остановит": Залужный обещает освободить Крым

Реклама
21:59

Лавров с пеной у рта набросился на Борреля и обвинил в "заговоре"

21:48

Мы будем убивать врага на его территории из своего оружия - Залужный

21:16

Свитан раскрыл, могут ли Украину принудить к замораживанию войны

20:49

"Это тяжелая война": Пентагон изрядно поражен результатами контрнаступления ВСУ

19:58

Паша-мерседес нагло отказался признавать РФ страной-агрессоромВидео

19:42

"Эта война навсегда": Свитан раскрыл истинные цели России в отношении Украины

19:33

"Игрокам важен результат": политтехнолог анонсировал ключевые события на фронте осеньюВидео

19:25

Выговского назначили новым руководителем Нацполиции Украины: что о нем известно

19:20

Почему НАТО боится даже приглашать Украину в Альянсмнение

18:30

"Украина добьется большого успеха на фронте": разведка Эстонии дала прогноз войне

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять