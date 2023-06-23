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Осталось 30 дней: жена Тимура Мирошниченко поделилась радостной новостью по поводу приемного сына

Алена Кюпели
23 июня 2023, 13:15 обновлено 23 июня, 13:26
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Скоро Тимур и Инна Мирошниченко смогут забрать своего сыночка домой.
Тимур Мирошниченко с семьей
Тимур Мирошниченко с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинская юрист и телеведущая Инна Мирошниченко и ее супруг, популярный телеведущий Тимур Мирошниченко поделились радостной новостью.

На своей странице в Instagram, Инна Мирошниченко сообщила, что паре удалось получить решение суда относительно их приемного сына, которого они нашли в Житомире.

"То самое решение суда. Осталось дождаться его вступления в силу 30 дней. Обратный отсчет", - написала она.

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После того, как началась война, Мирошниченко приняли ответственное решение усыновить малыша и медленно шли к своей цели, проходя всевозможные комиссии и курсы.

Позже пара также столкнулась с тем, что несмотря на огромное количество детей-сирот, им везде отказывали с формулировкой "детей нет".

Тимур и Инна Мирошниченко продолжают осторожно знакомить поклонников с ребенком, которого так долго искали их сердца.

Ранее также Тимур Мирошниченко поделился фото со своим сыночком, которого они скоро заберут в свою семью.

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