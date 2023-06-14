"В конце я не выдержала": Мирошниченко рассказала про встречу с приемным сыном

Жена Тимура Мирошниченко не смогла сдержать слезы и эмоции, когда навещала малыша в детдоме.

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Инна Мирошниченко рассказала, как плакала после визита в детдом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Более полугода семья ведущих Тимура и Инны Мирошниченко работали над тем, чтобы усыновить ребенка. На их пути к мечте им встретилось немало препятствий, однако на днях они получили положительный ответ - скоро в их семье появится еще один сын.

Пока Тимур и Инна готовят документы и ждут решения суда, все свое свободное время они проводят в одном из детских домов Житомира, где сейчас живет мальчик. Родители налаживают контакт с ребенком, но Инна признается - эмоционально это очень сложно.

В одно из таких посещений, она нарушила все правила, не сдержала эмоции и стала уделять внимание всем детям в группе сына, обнимала и хвалила их. После этого, признается Мирошниченко, долго плакала в машине. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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"Провели весь день в детском доме с сыном... В конце я не выдержала, и стала обнимать всех детей в его группе. Со всеми разговаривать, говорить, какие они красавицы и красавцы... А потом села в машину и разревелась. Им не нужна одежда, сладости. Все это и так есть. Тут прекрасный детдом. Им нужна любовь, внимание, объятия. Нужно человеческое тепло... Я знаю, что так делать нельзя... Но в тот момент я дарила всем абсолютно искреннюю любовь", - пишет Инна Мирошниченко.

Она и ее муж, популярный украинский ведущий Тимур Мирошниченко, во время полномасштабной войны приняли решение усыновить ребенка. Теперь у их биологических сына Марко и дочери Мии появится брат.

Инна Мирошниченко рассказала, как плакала после визита в детдом / instagram.com/_inna_mi_

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