УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Мы его нашли": Тимур Мирошниченко станет многодетным отцом

Анна Подгорная
12 июня 2023, 13:38 обновлено 12 июня, 13:38
41
Тимур и Инна Мирошниченко наконец-то дождались своего малыша, которому подарят дом, любовь и семейный уют.
Тимур Мирошниченко с семьей
Тимур и Инна Мирошниченко усыновят мальчика - теперь официально / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна наконец осуществят мечту, к которой идут уже почти год. Прошлым летом пара изъявила желание взять в семью ребенка, потерявшего дом.

Полгода они проходили подготовку и подтверждали перед государством свою способность позаботиться о приемном ребенке. Когда со всеми формальностями было покончено, Мирошниченки столкнулись с другой проблемой - они не могли найти своего малыша.

Тем не менее им улыбнулась удача: сегодня в Instagram Тимур и Инна объявили, что очень скоро у них появится сынишка, чему они безумно рады.

видео дня

"Пока без подробностей. Мы написали заявление на усыновление. Впереди сбор документов для суда и сам суд. Еще совсем немного, и сыночек будет с нами!" - пишут они и публикуют семейное фото.

Тимур и Инна Мирошниченко уже воспитывают двоих биологических детей - Мию и Марко. Семейная пара планировала усыновить сразу двоих детей, но получила разрешение на одного ребенка.

Тимур Мирошниченко с семьей
Тимур и Инна Мирошниченко усыновят мальчика - теперь официально / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Ранее стало известно, что отношения украинской певицы Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным перешли на новый уровень - артистка познакомила избранника с мамой.

Также в Сети появилась реакция голливудской звезды Натали Портман на измену ее супруга, которая быстро стала достоянием общественности. Инсайдеры раскрыли, какая атмосфера сейчас царит в семье актрисы.

Другие новости:

шоу-бизнес мирошниченко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ может готовить массированную атаку: в ВСУ назвали направления ракетных ударов

РФ может готовить массированную атаку: в ВСУ назвали направления ракетных ударов

12:49 Украина
ВСУ освободили от российских оккупантов Новодаровку на Запорожье

ВСУ освободили от российских оккупантов Новодаровку на Запорожье

12:01 Украина
ВСУ пошли в контратаку и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

ВСУ пошли в контратаку и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

11:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:51

В Сети показали, как заградотряды РФ расстреливают безоружных оккупантов

13:38

"Мы его нашли": Тимур Мирошниченко станет многодетным отцом

13:36

5 необычных вещей, которые существуют только в Японии

13:31

Шон Пенн появился на публике в Грузии со своей возлюбленной-украинкой

13:09

Чрезвычайно сложная загадка: мало кому удастся найти число 67 за 12 секунд

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:50

Что делать и куда жаловаться, если банки и обменники не берут доллары: ответ НБУВидео

12:49

РФ может готовить массированную атаку: в ВСУ назвали направления ракетных ударов

12:34

Продюсер "Голосу країни" Завадюк рассказал, как его жизнь изменил каминг-аутВидео

12:33

Украина получит еще пять систем Patriot до конца 2024 годаВидео

Реклама
12:01

ВСУ освободили от российских оккупантов Новодаровку на ЗапорожьеВидео

11:54

Гороскоп на завтра 13 июня 2023: Водолеям – время с семьей, Тельцу – вещий сонВидео

11:47

Настоящий гений: мужчина придумал, как очистить вареное яйцо за 3 секундыВидео

11:42

Умер экс-премьер Италии и друг Путина Сильвио Берлускони - Corriere della SeraВидео

11:41

ВСУ пошли в контратаку и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

11:20

Только родительские отношения: Даша Квиткова и Никита Добрынин официально разведены

11:14

Арестович заинтриговал прогнозом после взятия ВСУ СтаромлыновкиВидео

10:47

Пленный "вагнеровец" отказался от обмена и перешел в РДК: Пригожин в бешенствеВидео

10:31

"Каждый танк - на вес золота": Украина просит у Германии больше Leopard 2

10:25

Результат впечатляет: что будет, если насыпать соду в раковинуВидео

10:08

Головоломка для гениев: нужно найти слово, спрятанное в море букв за 10 секунд

Реклама
10:03

Гороскоп на сегодня 12 июня 2023: Стрельцам – напряжение, Девам - покойВидео

09:49

"Жертв не удается избежать": Гуменюк рассказала о жестоких обстрелах ХерсонщиныВидео

09:32

Взрывы БК и уничтоженная техника: на Запорожье мощные прилеты по базам РФ

09:07

Женщина за 4 часа приготовила квас, как в СССР: себестоимость смешнаяВидео

09:00

Без Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - БалинскийЭксклюзив

08:49

В понимании россиян час "Х" наступилмнение

08:48

Во время эвакуации на Херсонщине оккупанты убили беременную женщину - она спасала родныхВидео

08:38

Подрыв ГЭС: Запорожская АЭС переводит последний энергоблок в режим "холодной остановки"Видео

08:35

Оккупантов выбили из Сторожевого: ВСУ продвинулись вперед на ДонбассеВидео

07:57

Боятся партизан: россияне устанавливают камеры на оккупированных территориях

07:46

Арестович спрогнозировал, когда ВСУ смогут прорвать оборону противникаВидео

07:19

В боях за Благодатное погиб защитник Украины из Полтавской областиВидео

07:13

На Херсонщине спадает вода, но подтоплены еще почти 4 тысячи домов - ГСЧСВидео

06:49

ВСУ успешно продвигаются по двум направлениям - ISWВидео

06:17

Почему РФ позволяет себе все большемнение

06:15

Почему никогда не надо "вибачатися": языковед указал на самую распространенную ошибкуВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 12 июняВидео

03:02

Чем поливать капусту для завязывания кочанов: это средство есть в каждой аптечкеВидео

02:35

Бритни Спирс обвиняют в приеме тяжелых наркотиков муж и сыновья - ответ певицыВидео

02:05

Как красиво завернуть голубцы: 4 феерических способа, которые приведут в восторгВидео

Реклама
01:30

Две тысячи долларов надо, чтобы прожить месяц - Кошевой

11 июня, воскресенье
23:57

Бой продолжался 2 суток: военный рассказал важные подробности освобождения НескучногоВидео

23:31

Почему нельзя мыть голову в понедельник - ответ на пугающую загадку древностиВидео

23:04

Кремль готовится к отставке Путина - Пионтковский

22:42

Макс Барских перепел свой легендарный хит на украинском языкеВидео

22:24

Предательница Лорак устроила праздник дочери в Москве: Мурат отказался ехать в Россию

22:22

Ударили по "артерии": в Запорожской области подорвали железнодорожный мостВидео

22:22

Сильно постаревший Алек Болдуин попался на глаза папарацци с костылем

21:00

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили МакаровкуВидео

20:36

Россияне взорвали дамбу в Донецкой области: начало подтапливать

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять