"Мы его нашли": Тимур Мирошниченко станет многодетным отцом

Тимур и Инна Мирошниченко наконец-то дождались своего малыша, которому подарят дом, любовь и семейный уют.

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Тимур и Инна Мирошниченко усыновят мальчика - теперь официально / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна наконец осуществят мечту, к которой идут уже почти год. Прошлым летом пара изъявила желание взять в семью ребенка, потерявшего дом.

Полгода они проходили подготовку и подтверждали перед государством свою способность позаботиться о приемном ребенке. Когда со всеми формальностями было покончено, Мирошниченки столкнулись с другой проблемой - они не могли найти своего малыша.

Тем не менее им улыбнулась удача: сегодня в Instagram Тимур и Инна объявили, что очень скоро у них появится сынишка, чему они безумно рады.

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"Пока без подробностей. Мы написали заявление на усыновление. Впереди сбор документов для суда и сам суд. Еще совсем немного, и сыночек будет с нами!" - пишут они и публикуют семейное фото.

Тимур и Инна Мирошниченко уже воспитывают двоих биологических детей - Мию и Марко. Семейная пара планировала усыновить сразу двоих детей, но получила разрешение на одного ребенка.

Тимур и Инна Мирошниченко усыновят мальчика - теперь официально / коллаж: Главред, фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

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