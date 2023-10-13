"Выходила на фестиваль Михалкова": звезда "Безумной свадьбы" жестко разнес "молчунью" Безрук

Актер Назар Заднепровский говорит, что уже много месяцев назад вычеркнул Галину Безрук из числа друзей.

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Безрук, Заднепровский / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известный украинский артист театра, кино и сериалов Назар Заднепровский рассказал, почему на самом деле осталась жить и работать в стране-агрессоре России украинская артистка Галина Безрук. В разговоре с порталом "Обозреватель" артист поведал, какие сложные разговоры вел с ней на съемках четвертого сезона сериала "Домик на счастье".

Актер, который много лет снимался с Безрук в сериале говорит, что причина ее поступков не в муже-россиянине и не в маленьком ребенке.

"Мы закончили четвертый сезон "Домика" пятого декабря 2021 года. Я с ней имел серьезные разговоры: давай домой, видишь же, как все нагнетается. Забирай малышку, переезжай. Она почему-то считала, что никому в Киеве не нужна. Пишут, что она выбрала семью, муж – российский актер. Нет, семья ее не держала. Там проблемы с мужем, она сама рассказывала – заглядывает в рюмку. Галина выбрала работу в Москве – в этом причина", – рассказывает Заднепровский.

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Заднепровский говорит, что уже много месяцев назад вычеркнул Безрук из числа друзей.

"Можно выбрать работу, но нигде не вылезать, а можно как Галя ‒ когда россияне бомбят ее родной Краматорск, выходить на красную дорожку фестиваля Михалкова. Такими поступками перечеркивается человек", ‒ сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.

Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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