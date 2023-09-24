Звезда "Довбуша" жестко высказался о своей бывшей возлюбленной - "молчунье" Безрук

Cергей Стрельников говорит, что уже давно не имеет ничего общего со своей бывшей гражданской женой Галиной Безрук.

https://stars.glavred.info/zvezda-dovbusha-zhestko-vyskazalsya-o-svoey-byvshey-vozlyublennoy-molchune-bezruk-10503253.html Ссылка скопирована

Стрельников говорит, что Безрук его давно не интересует / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известный украинский актер Сергей Стрельников, который сыграл главную роль в популярном историческом боевике "Довбуш", довольно жестко высказался о своей бывшей возлюбленной и гражданской жене Галине Безрук, которая уже много лет работает в стране-агрессоре и ни слова не сказала о войне, которую РФ развязала против Украины. Своим мнением он поделился в интервью Алине Доротюк.

"Она была моей гражданской женой. Я не имею к ней никакого отношения уже давно. Это ее выбор. Осталась в Мордоре – и ее ребенок будет русским. Будет жить в стране, в которой не нужно жить. Не хочу о ней говорить, она меня не интересует. И что, она одна такая? Таких много. Я для себя сделал выбор – я отказался жить там. Вернулся и перезагрузился. Я не ошибся", ‒ сказал там Стрельников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.

видео дня

Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

Другие новости про Ольгу Сумскую:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.