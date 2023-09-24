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Звезда "Довбуша" жестко высказался о своей бывшей возлюбленной - "молчунье" Безрук

Дмитрий Видоменко
24 сентября 2023, 13:03 обновлено 24 сентября, 13:27
Cергей Стрельников говорит, что уже давно не имеет ничего общего со своей бывшей гражданской женой Галиной Безрук.
Стрельников, Безрук
Стрельников говорит, что Безрук его давно не интересует / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известный украинский актер Сергей Стрельников, который сыграл главную роль в популярном историческом боевике "Довбуш", довольно жестко высказался о своей бывшей возлюбленной и гражданской жене Галине Безрук, которая уже много лет работает в стране-агрессоре и ни слова не сказала о войне, которую РФ развязала против Украины. Своим мнением он поделился в интервью Алине Доротюк.

"Она была моей гражданской женой. Я не имею к ней никакого отношения уже давно. Это ее выбор. Осталась в Мордоре – и ее ребенок будет русским. Будет жить в стране, в которой не нужно жить. Не хочу о ней говорить, она меня не интересует. И что, она одна такая? Таких много. Я для себя сделал выбор – я отказался жить там. Вернулся и перезагрузился. Я не ошибся", ‒ сказал там Стрельников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.

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Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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Довбуш Галина Безрук новости шоу бизнеса
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