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Брак Тринчер и Волошина: муж певицы зарегистрировался на Tinder

Дмитрий Видоменко
13 октября 2023, 15:43 обновлено 13 октября, 15:47
Недавно супруги украинская певица Анны Тринчер и блогер Александр Волошин публично заявили о кризисе в отношениях.
Тринчер, Волошин
Муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин зарегистрировался на Tinder / коллаж Главред, фото Instagram и Tinder

Недавно селебрити-супружеская пара ‒ украинская поп-певица Анны Тринчер и блогер Александр Волошин ‒ заявляла публично о кризисе в своем браке. Сейчас, как сообщил блогер Богдан Беспалов на своем YouTube- канале, Волошин зарегистрировался в популярном приложении для знакомств Tinder.

По словам Беспалова, много подписчиков отправил ему скриншоты с профилем Александра в известном приложении для знакомств.

"Когда два человека в браке, а один из них точно на Tinder зависает, у меня большой вопрос о кризисе: это точно кризис? Идет ли речь о том, что вы скрываете реальную причину почему вы не вместе", – говорит блогер.

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Причем профиль Волошина на Tinder верифицирован – то он подтвердил свою личность при помощи специальной процедуры. Беспалов также отмечает, что анкета сейчас действительно активна ‒то есть парень находится в "активном поиске".

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Напомним, что за два месяца до первой годовщины Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса. Отношения пары развивались стремительно, и теперь переживают не лучшие времена.Анна и Александр стали обратились за помощью к семейному консультанту.

Муж Анны Тринчер публично признался, что переспал с другой. На своей странице в Instagram он опубликовал загадочный пост с надписью: "Пора признаться жене... Зайка, прости... Но сегодня я переспал с другой".

Сама певица пока категорически опровергает слухи о разводе.

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Анна Тринчер новости шоу бизнеса Tinder
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