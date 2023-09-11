Муж Анны Тринчер оказался за решеткой: "Дали телефон позвонить адвокатам"

Александр Волошин уже объяснил причину своего задержания.

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Александр Волошин попал за решетку из-за хайпа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Муж украинской певицы Анны Тринчер блогер Александр Волошин напугал поклонников новостью о том, что его арестовали полицейские. На своей странице в Instagram она показал снимки из-за решетки. Волошин отметил, что его задержали, и теперь он ожидает допроса.

Также ему предоставили возможность связаться с адвокатом. Блогер пообещал раскрыть подробности, если его выпустят в течение суток.

Впрочем, ждать 24 часа муж Тринчер не стал. Подписчики и родные стали сильно переживать за его судьбу, и он был вынужден рассказать, что же с ним случилось на самом деле. Волошин уже не единожды использовал различные пранки, чтобы прорекламировать свою деятельность. Некоторые из них были очень жесткими. Задержание не стало исключением.

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Александр Волошин позже выложил ролик, в котором объяснил, что его якобы арестовали полицейские, так как не поверили в его бескорыстную помощь людям. Вся ситуация с тюрьмой оказалась заранее спланированной рекламой его курсов.

"Меня вызвали на допрос... Оказалось, что люди не верят в то, что я реально бесплатно дам навык, на котором можно сразу зарабатывать без инвестиций и знаний. Но, как видите, мне удалось объяснить полицейскому, что к чему", - пошутил блогер.

Александр Волошин попал за решетку из-за хайпа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx

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