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Кристину Соловий захейтили за платье, которое показало "всё"

Алена Кюпели
9 сентября 2023, 16:17 обновлено 9 сентября, 16:30
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Кристина Соловий выступила в наряде, который разозлил украинцев своей откровенностью.
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Кристина Соловий и ее смелое платье в поддержку ВСУ/ Коллаж Главред, Фото Facebook/Кристина Соловей

Украинская певица Кристина Соловий нарвалась на народный гнев. И виной тому стали не скандальные высказывания или предположительный роман с популярным писателем, а внешний вид певицы.

Инцидент произошел в рамках благотворительного концерта, за который, кстати, удалось собрать 100 000 гривен для героев ВСУ.

На своей странице в Facebook, певица выложила фото с концерта, где она появилась в достаточно откровенном платье яркого красного цвета. Кроме того, это платье приоткрыло то, что не должны были видеть зрители благотворительного концерта.

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Между тем, пользователи не оценили наряда певицы и высказали свое недовольство в комментариях.

На фото - выступление Кристины Соловий:

Кристина Соловей в откровенном наряде
Кристина Соловий в откровенном наряде / Facebook/Кристина Соловей
Кристина Соловей в откровенном наряде
Кристина Соловий в откровенном наряде / Facebook/Кристина Соловей

"Я также поражена такой откровенностью и отсутствием вкуса в одежде. Особенно мне всегда было не приятно смотреть, когда Кристина выступала перед нашими военными, почти не прикрывая свои места. Все же надо немного думать. Очень дешево, безвкусно и стиля, и отвратительно", "Кажется, что фотосессия для Play Boy не отпускает госпожу Кристину, но мы уже в курсе, что вы взрослые и вам 30 лет, все увидели....можно одеваться", "Не понимает, что это совсем некстати так все напоказ выставлять что ли? Голосом нужно брать публику, а не практически голым телом, какое бы оно хорошее ни было. Удивляюсь", - гневаются они.

Пользователи разозлились на Кристину Соловей
Пользователи разозлились на Кристину Соловий / Скриншот Facebook

Напомним, ранее писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан сыграл главную мужскую роль в новом клипе Кристины Соловей о юности, поцелуях и страстной любви.

Ранее Жадан прогуливался с украинской певицей Кристиной Соловей. Парочка прогуливалась по улицам, держась за руку, как романтическая пара.

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