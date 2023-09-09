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Тину Кароль подловили за нежностями с мужчиной на улице

Алена Кюпели
9 сентября 2023, 12:57 обновлено 9 сентября, 13:00
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Тина Кароль уже много лет живет в статусе вдовы после смерти мужа.
Тина Кароль
Тина Кароль попалась на глаза журналистам/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль попалась на камеры журналистов в достаточно интимный момент.

В частности, певица, которая уже десять лет находится в статусе вдовы, подловили с хореографом Дмитрием Жуком на улице в Киеве.

Певица, идя рядом с танцовщиком, едва заметно погладила его пальчиком по руке. И это выглядело довольно интимно и необычно, как для деловых отношений.

видео дня

На видео - Тина Кароль на улице Киева:

Соответствующим видео поделилось информационное агентство УНИАН.

Напомним, ранее певица Тина Кароль - вместе с легендарным оскароносным композитором Дайан Уоррэн, которая сотрудничала с Селин Дион, Леди Гагой, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер и пр., создала композицию One Nation Under Love.

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

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шоу-бизнес Тина Кароль
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