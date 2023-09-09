Тину Кароль подловили за нежностями с мужчиной на улице

Украинская певица Тина Кароль попалась на камеры журналистов в достаточно интимный момент.
В частности, певица, которая уже десять лет находится в статусе вдовы, подловили с хореографом Дмитрием Жуком на улице в Киеве.
Певица, идя рядом с танцовщиком, едва заметно погладила его пальчиком по руке. И это выглядело довольно интимно и необычно, как для деловых отношений.
На видео - Тина Кароль на улице Киева:
Соответствующим видео поделилось информационное агентство УНИАН.
Напомним, ранее певица Тина Кароль - вместе с легендарным оскароносным композитором Дайан Уоррэн, которая сотрудничала с Селин Дион, Леди Гагой, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер и пр., создала композицию One Nation Under Love.
Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
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