"Зайка, прости": муж Анны Тринчер публично признался, что переспал с другой

Поклонники молодой и успешной пары сильно понервничали, услышав новости от Волошина.

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Александр Волошин подшутил над Анной Тринчер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

В сентябре 2022 года украинская певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин поженились. Популярная пара многое рассказывает про свою личную жизнь, и часто посвящает поклонников даже мельчайшие ее подробности.

Так недавно Волошин публично признался, что "переспал" с другой. На своей странице в Instagram он опубликовал загадочный пост с надписью: "Пора признаться жене... Зайка, прости... Но сегодня я переспал с другой".

Позже он опубликовал кадр прямиком из постели. "Другой" оказался младший брат блогера, а измена - очередным пранком, которыми известен Волошин. Реакцию супруги на свою шутку он не показал, но Тринчер, вероятно, уже привыкла к подобным розыгрышам.

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Как выяснилось, Александр Волошин поехал в гости к семье, и остался ночевать в комнате младшего брата.

К слову, Анна Тринчер пранк блогера поддерживать не стала - увлеченная своими сольными концертами, в социальных сетях драматическую "измену" она не освещала.

Александр Волошин подшутил над Анной Тринчер / instagram.com/voloshyn_xx

Ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.

Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.

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