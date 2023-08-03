Я осталась одна: актриса Катя Кузнецова рассказала, как переживала расставание

Актриса Катя Кузнецова откровенно поделилась своими переживаниями.

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Катя Кузнецова поделилась своими эмоциями с фолоферами / Коллаж Главред, фото Instagram/katyakino

Украинская актриса Катя Кузнецова, которая на протяжении длительного времени снималась и работала в террористической России, но с началом войны приняла четкую проукраинскую позицию, провела сессию вопросов-ответов со своими подписчиками в Instagram.

Так, на вопрос подписчицы о том, что б посоветовала Кузнецова тем, кто остался без пары, актриса ответила, что она тоже оставалась одна. "Я оставалась одна. Вначале было непривычно, но только тогда, я начала чувствовать себя и ощущать, чего я хочу. Много книг, фильмов, подруги, которые наконец-то смогли ночевать у меня в любое время. Я часто собиралась друзей у себя дома", - делится актриса.

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По словам Кузнецовой, она также пошла в зал, начала чаще выходить на люди, знакомится с новыми людьми. "Я часто плакала, давала возможность прожить это все, не держала в себе. Много работала, вместо одного проекта - брала три. И меня это тоже спасало", - говорит она.

Как Катя Кузнецова переживала одиночество / Скриншот Instagram/katyakino

Актриса еще добавила, что ее спасали поездки в лес, на природу, а также то, что ее поддерживали родители.

Напомним, ранее Катя Кузнецова, которая многие годы работала и снималась в кино в России, рассказала о том, как живет во время войны и что думает о некоторых своих коллегах.

Ранее также актриса поведала о своей подруге, дочери популярной украинской актрисы Ольги Сумской - Тони Паперной, которая несмотря на вторжение России остается жить там.

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