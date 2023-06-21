Катя Кузнецова рассказала, почему дочь Сумской не уезжает из РФ

Актриса Кузнецова откровенно ответила на вопросы Славы Демина.

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Екатерина Кузнецова дала большое интервью после начала войны/ instagram.com/katykino/

Украинская актриса Катя Кузнецова, которая на протяжении длительного времени снималась и работала в террористической России рассказала о своей подруге, дочери популярной украинской актрисы Ольги Сумской - Тони Паперной, которая несмотря на вторжение России остается жить там.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

На вопрос Демина о том, почему актриса до сих пор там, Кузнецова предположила, что из-за детей.

На видео - интервью Кати Кузнецовой Славе Демину:

"Думаю, из-за детей, конечно. У нее маленький ребенок. Возможно, там муж по-другому настроен. Я не касалась с ней этой темы. Не уверена, что она со мной бы об этом говорила, потому что она такая девушка, закрытая. Она не может тебе все выложить", – сказала Кузнецова.

Напомним, ранее Катя Кузнецова рассказала об отношениях со своим парнем. Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует". "Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.

Ранее также Катя Кузнецова, которая многие годы работала и снималась в кино в России, рассказала о том, как живет во время войны и что думает о некоторых своих коллегах. В частности, она разнесла Дмитрия Нагиева.

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