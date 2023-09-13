Известная украинская актриса планирует вступить в ВСУ и уйти на фронт

Дарья Легейда едва сидит на месте, пока ее мужчины защищают нашу страну от оккупанта.

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Дарья Легейда заявила о намерении пойти воевать на фронт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daryaleheida

Украинская актриса, звезда сериалов "Крепостная" и "Сага" Дарья Легейда - дочь и жена защитников Украины. Ее отец служит в ВСУ и сейчас на фронте, а муж, актер Дмитрий Сова, служил в ТрО, теперь же он проходит военную подготовку в лавах ВСУ.

Тем не менее артистка готова и сама пойти на фронт вслед за своими мужчинами. Об этом Легейда рассказала в своем интервью для Алины Доротюк. Сейчас Дарья активно волонтерит, но морально она уже давно готова взять в руки оружие и размышляет над этим достаточно часто.

Единственное, что ее останавливает на данный момент - это состояние здоровья. С раннего возраста актриса занималась танцами, что отразилось на ее коленях. "Думаю об этом каждый день – меня так воспитали. Я знаю, что способна на это – и морально, и физически была бы, если бы не проблемы с моим здоровьем. Мое колено просто может сыграть очень плохую историю. Ты ведь в таком случае несешь ответственность не только за свою жизнь, но и за тех, кто будет рядом с тобой", - рассказывает Легейда.

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Впрочем, артистка отмечает, что не боится идти на фронт, и если не будет другого выхода, она станет защищать Украину в лавах ВСУ.

"Сейчас я эту ответственность взять не могу. Но если уже не будет важно, здоровое у тебя колено или нездоровое, и тебе нужно будет туда идти, потому что это единственный выход, то я пойду", - подчеркивает Дарья Легейда.

Ранее украинская актриса, комик, ведущая и бывший резидент Студии "Квартал-95" Елена Кравец высказалась, в чем беда украинских знаменитостей. В первую очередь она коснулась социальных сетей.

Также стало известно, что бывшая одесситка Регина Тодоренко, которая во время войны осталась в РФ, стала ведущей тревел-шоу, в котором она будет воспевать страну-оккупанта.

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