УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Известная украинская актриса планирует вступить в ВСУ и уйти на фронт

Анна Подгорная
13 сентября 2023, 13:18 обновлено 13 сентября, 13:24
122
Дарья Легейда едва сидит на месте, пока ее мужчины защищают нашу страну от оккупанта.
Дарья Легейда
Дарья Легейда заявила о намерении пойти воевать на фронт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daryaleheida

Украинская актриса, звезда сериалов "Крепостная" и "Сага" Дарья Легейда - дочь и жена защитников Украины. Ее отец служит в ВСУ и сейчас на фронте, а муж, актер Дмитрий Сова, служил в ТрО, теперь же он проходит военную подготовку в лавах ВСУ.

Тем не менее артистка готова и сама пойти на фронт вслед за своими мужчинами. Об этом Легейда рассказала в своем интервью для Алины Доротюк. Сейчас Дарья активно волонтерит, но морально она уже давно готова взять в руки оружие и размышляет над этим достаточно часто.

Единственное, что ее останавливает на данный момент - это состояние здоровья. С раннего возраста актриса занималась танцами, что отразилось на ее коленях. "Думаю об этом каждый день – меня так воспитали. Я знаю, что способна на это – и морально, и физически была бы, если бы не проблемы с моим здоровьем. Мое колено просто может сыграть очень плохую историю. Ты ведь в таком случае несешь ответственность не только за свою жизнь, но и за тех, кто будет рядом с тобой", - рассказывает Легейда.

видео дня

Впрочем, артистка отмечает, что не боится идти на фронт, и если не будет другого выхода, она станет защищать Украину в лавах ВСУ.

"Сейчас я эту ответственность взять не могу. Но если уже не будет важно, здоровое у тебя колено или нездоровое, и тебе нужно будет туда идти, потому что это единственный выход, то я пойду", - подчеркивает Дарья Легейда.

Ранее украинская актриса, комик, ведущая и бывший резидент Студии "Квартал-95" Елена Кравец высказалась, в чем беда украинских знаменитостей. В первую очередь она коснулась социальных сетей.

Также стало известно, что бывшая одесситка Регина Тодоренко, которая во время войны осталась в РФ, стала ведущей тревел-шоу, в котором она будет воспевать страну-оккупанта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

12:54 Украина
Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

11:52 Украина
СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на Запорожье

СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на Запорожье

11:07 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:45

Назвал Украину "сборищем зла": Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с Путиным

13:30

Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами Украине за удары по Крымскому мосту

13:18

Известная украинская актриса планирует вступить в ВСУ и уйти на фронт

13:13

Стоит копейки, польза – бесценна: можно ли постоянно мыться дегтярным мылом

13:13

Что называют винегретом - это вовсе не салат: Клопотенко удивил ответом

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходитПольша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит
12:59

Почему "Вітаю!" – это не только поздравление: Авраменко указал на интересную деталь

12:54

Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

12:32

Сделал серию инъекций: всплыли неожиданные детали исчезновения врача Кадырова

12:15

Зачем кошки приносят мышей в дом: 3 причины "странного" поведения животного

Реклама
12:01

Ани Лорак впервые отреагировала на смерть украинца

11:53

"Атака продолжалась более 4 часов": в ВСУ раскрыли цели врага в Одесской области

11:52

Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

11:43

Favbet Foundation передал внедорожник одному из управлений Главнокомандующего ВСУ

11:36

Квашеная капуста, которой нельзя наесться: рецепт от Евгения Клопотенко

11:19

"Это случится совсем скоро": астрологи назвали дату, когда изменится все для Украины

11:07

СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на ЗапорожьеВидео

10:49

Массированный дроновый удар по Одесчине: 7 человек пострадали, есть разрушенияФотоВидео

10:44

РФ перебросила на Луганск новую армию раньше, чем планировала - разведка Британии

10:30

Имена для девочек в 2024 году: как выбрать красивое и необычное имя для дочки

10:10

Запутанная загадка для гениев: только самые внимательные заметят сову за 16 секунд

Реклама
09:58

ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области: оккупанты несут потери

09:57

Только пригубил, а уже "прижало": почему после кофе хочется в туалет

09:50

Удар по Севастополю: поврежден десантный корабль и подлодка ЧФ РФ - СМИ

09:13

Графики уже составлены: в Минэнерго сказали, будут ли отключать свет с 1 октября

09:01

Гороскоп на завтра 14 сентября 2023: Тельцам вернут долги, Дев поджимают сроки

09:00

"Из дома страшно выходить, ужас кромешный": взрывы в Севастополе довели россиян до истерикиВидео

08:25

Сладко так, что слюнки текут: бесподобный и быстрый рецепт вареников с вишней

08:23

Война может завершиться по одному из 3-х сценариев: Жданов назвал дату и объяснил роль США

08:12

Долгая война V.S. короткая войнамнение

07:54

Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США

07:06

В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФВидео

07:00

Чем особенный сегодняшний день: 13 сентября

06:33

Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

06:22

Когда будут баллистические и крылатые ракеты в Украинемнение

05:51

Заморозка войны в Украине обернется ядерным конфликтом - СотникВидео

05:35

Не будет денег и накроет черная полоса: что нельзя делать 14 сентября

05:18

Какими дровами нельзя топить печь и камин, чтобы не забить дымоход

04:40

Как правильно назвать на украинским простынь: Авраменко дал ответ

04:10

Экс-жена Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра КиеваВидео

03:40

"Готовы переобуться": эксперт раскрыл план Кремля, когда ВСУ дойдут до Крыма

Реклама
03:03

Как понять, что надо чистить бойлер: 6 признаков скорой поломки

02:30

"Мир ждет большая ядерная война с РФ": публицист описал наихудший сценарийВидео

02:00

"Санкции на пользу": у Зеленского потроллили массовый "самолетопад" в РФ

01:35

Именины 13 сентября: кто в этот день празднует День ангела

01:25

Именины 14 сентября: у кого сегодня праздник в календаре

12 сентября, вторник
23:56

"Наняли чистить туалеты и мыть полы": у Бритни Спирс новый бойфренд

23:55

Оптическая иллюзия для уникумов: нужно найти тигра в лесу за 9 секунд

23:14

Уроженец Запорожья Гоша Куценко развлекает оккупантов на Донбассе

23:08

Мне не интересно, что у неё происходит: дочь Снежаны Егоровой рассказала о своём не(общении) с матерьюВидео

22:59

"Есть положительная динамика": ВСУ могут начать освобождение Донецка - Свитан

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять