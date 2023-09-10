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Будет рассказывать про мелкую русскую душонку: Тодоренко расхваливает РФ в новом шоу

Алена Кюпели
10 сентября 2023, 07:59 обновлено 10 сентября, 08:09
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Похоже, у Тодоренко совсем не осталось совести и уважения к самой себе.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко не стесняется пропагандировать страну, которая убивает ее соотечественников / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Певица и телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая в кровавой и захватнической войне России против Украины, выбрала террористическую РФ, похоже наконец-то определилась на чью сторону встать.

Спойлер - это не Украина. На своей странице в Instagram, Тодоренко поделилась трейлером нового российского шоу о том, какая красивая террористическая Россия, а также о том, где "спрятана" российская душа. Теперь Тодоренко - главная ведущая программы "Руссо туристо" и будет воспевать "красоты нашей страны".

Поскольку простым россиянами становятся недоступны путешествия за границу, террористические власти решили привлекать зомбированных граждан насладиться болотной глубинкой, чтобы загордиться еще больше. И кто же, как не Тодоренко, лучше всего прорекламирует это.

видео дня

Между тем, подписчики ведущий оказались не в восторге и стали критиковать все новые "достижения" Тодоренко в стране-агрессоре.

"Теперь вы приняли участие в шоу, которое на прямую пропагандирует поддержку страны, которая убивает невинных людей, люди бросили всё, у кого-то вообще ничего не осталось. А вы про величие кровавой страны будете распинаться и про русскую душонку мелкую рассказывать. Теперь, ясно осветили свою точку зрения на ситуацию в вашей родной стране", - написала подписчица.

Тодоренко Раскритиковали за пропагандистское шоу
Тодоренко Раскритиковали за пропагандистское шоу / Скриншот Instagram

На видео - Тодоренко рассказывает о прелестях России:

Напомним, ранее, в день, когда террористическая Россия жестоко обстреляла родной город телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко - Одессу, сама телеведущая выкатила видео своего веселого и замечательного отдыха в Турции на своей странице в Instagram.

Ранее муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

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Регина Тодоренко новости шоу бизнеса
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