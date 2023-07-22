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"Чувствую себя плохой матерью": старшего сына Тодоренко забрала скорая

Алена Кюпели
22 июля 2023, 14:12 обновлено 22 июля, 14:24
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У ведущей Регины Тодоренко произошел несчастный случай на отдыхе в Турции.
Рагина Тодоренко оказалась с больнице
Рагина Тодоренко оказалась с больнице. Коллаж Главред, Фото Instagram/reginatodorenko

Запроданка украинского происхождения, телеведущая Регина Тодоренко оказалась в неприятной ситуации на отдыхе в Турции.

Как сообщила она в своих сториз в Instagram, ее старший сын от брака с Владом Топаловым Миша, разбил голову в последний вечер и его пришлось везти в больницу.

Как рассказала сама Тодоренко, ее сын хотел облокотиться на пуфик, но какой-то мальчик резко выдернул пуфик из под него и тот упал на скос ступеньки прямо затылком.

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Сын Регины Тодоренко разбил голову
Сын Регины Тодоренко разбил голову / Фото Instagram/reginatodorenko

Как рассказала телеведущая, им пришлось вызвать скорую, а разбитую голову врачи зашили. Тодоренко также не упустила возможности "запилить" контент, а также показать селфи с грустным лицом.

Топалов, оказывается, тоже отдыхал с семьей
Топалов, оказывается, тоже отдыхал с семьей / Instagram/reginatodorenko

"Вся жизнь пролетела перед глазами. Чувствую себя плохой матерью", - написала телеведущая.

Минутка самобичевания
Минутка самобичевания / Instagram/reginatodorenko

Напомним, ранее Регина Тодоренко, которая в кровавой и захватнической войне России против Украины, выбрала террористическую РФ сообщила о том, что скоро расстанется со своим мужем-россиянином Владом Топаловым.

Ранее муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

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Регина Тодоренко
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