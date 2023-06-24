"Уже скоро мы расстанемся": Тодоренко попрощалась с мужем-россиянином

Регина Тодоренко, которая предала Украину, сообщила о расставании со своим мужем Владом Топалов.

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Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Певица и телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая в кровавой и захватнической войне России против Украины, выбрала террористическую РФ сообщила о том, что скоро расстанется со своим мужем-россиянином Владом Топаловым.

Об этом предательница написала на своей странице в Instagram.

Тодоренко выложила несколько фотографий с Топаловым, где сообщила, что скоро они надолго расстанутся, ведь ведущая уезжает в Питер.

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Тодоренко расстается с Топаловым / Скриншот Instagram/reginatodorenko

Оказалось, что Тодоренко ездит с презентациями своей книги по России.