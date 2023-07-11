А где?: Тодоренко показала "пустое" фото в купальнике

Регина Тодоренко похвасталась отсутствием груди на фото в купальнике.

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Регина Тодоренко удивила своей фигурой/ коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Певица украинского происхождения Регина Тодоренко, которая молчит о жестоком нападении Росси на Украину, живет свою роскошную жизнь, снимается в российских шоу и ездит заграницу, отдыхая в лучших отелях.

Так, на своей странице в Instagram, она выложила фото в купальнике, которое удивило своей "пустотой". Оказалось, что у Тодоренко совсем не видно груди, когда она не в костюме. В купальнике ее грудь выглядит просто мужским телом, на которое надели треугольники-купальник.

Регина Тодоренко и ее нулевой / Instagram/reginatodorenko

Напомним, ранее Тодоренко сообщила, что скоро расстанется со своим мужем-россиянином Владом Топаловым. Об этом предательница написала на своей странице в Instagram. Тодоренко выложила несколько фотографий с Топаловым, где сообщила, что скоро они надолго расстанутся, ведь ведущая уезжает в Питер.

видео дня

Ранее также муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

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