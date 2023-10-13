Сделаю пожар в теплых местах: бывшая Остапчука подалась "во все тяжкие"

Вторая бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк анонсировала свой отдых в тигровом бикини и пообeщала, что это будет "отжиг".
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Знаю я, что многим не нравлюсь именно потому, что позволяю себе жить так, как я хочу! Но, хм… разве я должна нравиться всем? Нет! Я хочу нравиться себе, и в свои 90 где-то на побережье моря, с улыбкой вспоминать, как я круто прожила свою жизнь! Свою!" - написала он на своей странице в Instagram.
Отметим, ранее Владимир Остапчук отпраздновал первую годовщину со своей новой женой - Катериной Поплавской. Интересно, что годовщина свадьбы с новой женой случилась раньше чем годовщина развода со старой.
Ранее Владимир Остапчук рассказал, как сошелся с третьей женой, журналисткой Екатериной Полтавской, которая считает, что у нее раздвоение личности и "жирные ноги".
Позже Кристина Горняк заявила, что шоумен отказывается идти на контакт по разделу общего имущества после развода. В частности блогершу интересует дом под Киевом, который она приобрела и обустраивала вместе с Остапчуком.
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