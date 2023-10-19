Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая выходит замуж

Актриса уже показала крупную блестяшку от жениха.

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Дарья Петрожицкая обручилась с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrozhitskaya

Украинская актриса театра и кино, звезда сериалов "Папик" и "Успеть до 30" Дарья Петрожицкая удивила поклонников новостью про свою помолвку. Артистка не стала сообщать о том, что она обручилась, на своих страницах в социальных сетях.

Впервые Петрожицкая призналась, что теперь она - невеста, в новом подкасте Алины Шаманской. Актриса похвасталась колечком с внушительным бриллиантом на безымянном пальце.

Впрочем, она и сейчас придерживается мнения о том, что в наше время даже такие счастливые момент лучше держать подальше от чувствительных глаз большинства. Даша призналась, что не ищет хайпа, и не хотела делать из помолвки инфоповод.

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Про свои отношения с женихом Петрожицкая рассказала в апреле 2021 года. Она встретила Алексея во время отдыха в Египте. Много лет мужчина живет и работает в Германии, куда актриса уехала в первые дни полномасштабной войны в Украине.

Для Дарьи это - второй брак. Она была замужем за актером Алексеем Петрожицким с 2010 по 2015 гг.

Дарья Петрожицкая обручилась с бойфрендом / instagram.com/shamankaa

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко подтвердил женитьбу на певице Виктории Родко из OY Sound System, и показал утро после свадьбы.

Также стало известно, что звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел влипла в любовный треугольник с участием своего бойфренда-миллиардера и его бывшей возлюбленной.

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