Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел влипла в любовный треугольник

Хакан Сабанджи ставит "Эду Йылдыз" в неудобное положение.

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Ханде Эрчел побывала на вечеринке у бывшей любовницы Хакана Сабанджи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/handemiyy

Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел рассталась с партнером по сериалу "Постучись в мою дверь" Керемом Бюрсином в марте прошлого года. Этой весной актриса подтвердила роман с Хаканом Сабанджи - турецким плэйбоем и наследником семьи миллиардеров.

Поклонники Эрчел остались разочарованы выбором ее партнера - в обществе Сабанджи пользуется дурной славой. Тем не менее пара уже более полугода вместе и, похоже, счастлива. Однако причуды Хакана никуда не делись.

Так на днях миллиардер привел актрису на вечеринку по случаю Дня рождения известной блогерши Дилы Таркан, которая ранее была в романтических отношениях с Сабанджи. На празднике присутствовал и его старший брат Хаджи. Он, к слову, также встречался с блогершей.

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И если им комфортно жить в таком "турецком сериале", то Эрчел, похоже, готова в них только сниматься - в реальной жизни она явно предпочитает ситуации попроще. Это заметно по фото с вечеринки, которое Таркан выложила на своей странице в Instagram. На групповом фото Ханде старается улыбаться, но это получается у нее довольно измученно.

Ханде Эрчел побывала на вечеринке у бывшей любовницы Хакана Сабанджи / instagram.com/dilatarkan

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