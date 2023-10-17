И это не Ярославский: судья МастерШеф Мартыновская рассказала про новый роман

Ольга Мартыновская сейчас на том этапе отношений, когда в новом партнере тебя восхищает абсолютно все.

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Ольга Мартыновская завела новый роман и прокомментировала отношения с Владимиром Ярославским / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Украинская шеф-повар и судья кулинарного проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская впервые рассказала про новый роман, который, по ее словам, значительно отличается от всех ее предыдущих отношений. Подробностями кулинар поделилась в интервью Алине Доротюк.

Мартыновской часто приписывают романтическую близость с Владимиром Ярославским - ее другом и коллегой по проекту. Она не отрицает, что много времени проводит с ним, но дружеских граней они не переходят.

"Нет, это не Владимир. Мы с ним настоящие классные друзья. Мы с Владимиром подписали договор, что никакой секс на нашу дружбу не будет влиять, чтобы ее не поломать. Друга сегодня непросто найти. Мы ценим нашу дружбу. Ну Вовка ниже меня ростом!" - отмечает Ольга.

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Меж тем ее новый избранник подарил ей давно забытое чувство влюбленности, а также комфорт и стопроцентное принятие. Шеф-повар признается - они вместе еще слишком мало, чтобы делать какие-то прогнозы, но она очень счастлива.

"Сейчас я влюбилась за много лет. Буквально месяц, как начались отношения. Отношения, в которых меня любят. Я губу не раскатываю. Эти отношения не вписывались в мои планы. Но это так классно. Как классно, когда тебя любят. Он из ресторанной сферы. ... Впервые мне так комфортно, мне так нравится, потому что я впервые не пытаюсь быть лучше, чем я есть. Я люблю крепко матюкнуться, и я при нем это делаю. Не потому что я его не уважаю, а потому что он так организовал наше общение, что я могу себе это позволить, и он принимает это с любовью. И когда ты понимаешь, что не нужно быть тем, кем ты не есть, это джекпот", - поделилась своей радостью Ольга Мартыновская.

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