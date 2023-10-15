Травести-дива Монро жестко ответила на вопрос про личную жизнь

Неугомонная Монритта рассказала, что думает про стандарты, по которым определяют качество жизни человека.

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Неугомонная Монро высказалась про отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monritta

Украинская травести-дива, ведущая и блогер Монро производит впечатление весьма откровенной особы. Тем не менее публичный образ не влияет на ее решение подробности личной жизни оставлять при себе.

Впрочем, многим все же не терпится узнать, как обстоят дела на ее любовном фронте. На своей странице в Instagram она дала весьма жесткий ответ на вопрос, есть ли у нее вторая половинка и хочет ли она создать семью.

Так дива отметила, что личность может быть полноценной независимо от того, состоит ли она в отношениях, которые, на ее взгляд, излишне романтизируют. Также Монро считает, что пары в большинстве своем создают из-за первобытных инстинктов - сексуального влечения и стремления размножаться.

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"Вот мы снова романтизируем отношения, а это признак незрелой личности. Не помню, откуда этот бред о половинках. Наверное, какой-то [излишне эмоциональный - неценз.] поэт придумал, но человек – это целостная личность, которая стремится спариваться. То есть создавать союзы, основываясь на сексуальном влечении и желаниях размножаться, чувствовать себя в безопасности, беспокоиться, защищать и дальше по списку ваших потребностей", - убеждена дива.

Вероятно, таким образом она намекает, что ее сердце свободно, но ее такой порядок вещей абсолютно устраивает.

Неугомонная Монро высказалась про отношения / instagram.com/monritta

Ранее Элина Свитолина показала первую тренировку годовалой дочери на теннисном корте. Единственная дочь олимпийской чемпионки с интересом знакомится с миром профессионального спорта.

Также жена Уилла Смита ошеломила фанатов заявлением, что семь лет назад ушла от него. Джада Пинкетт-Смит призналась, что в их семье сложные отношения, с которыми она и актер все еще пытаются разобраться.

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