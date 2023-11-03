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Лопес раскрыла секрет своего брака с Беном Аффлеком

Дмитрий Видоменко
3 ноября 2023, 21:53
Певица Дженнифер Лопес уже год состоит в полноценном и официальном браке с актером Беном Аффлеком.
Лопес, Аффлек
Лопес и Аффлек уже год как официально женаті / коллаж фото ua.depositphotos.com

Легендарная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что сейчас ‒ как никогда ‒ раньше чувствует себя уверенной. Все благодаря ее мужу – оскароносному актеру/режиссеру Бену Аффлеку. Об этом артистка рассказала в интервью глянцевому журналу Vogue.

"Бен хочет, чтобы я поняла свою ценность", – отметила она.

Расслабление и комфорт – Лопес говорит, что именно эти две вещи позволяют ей чувствовать себя еще более прекрасной, чем ранее (призналась она журналистам). И непосредственную роль в этом играет ее нынешний муж Бен Аффлек.

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"Я наконец-то пришла к тому момента своей жизни, когда я безоговорочно люблю каждую часть себя", – отметила звезда.

Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

Ранее о кардинальной смене имиджа сообщила украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская с позывным "Тайра" - благодаря одной стильной детали она стала выглядеть, как подросток.

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Дженнифер Лопес Бен Аффлек новости шоу бизнеса
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