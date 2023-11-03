Лопес раскрыла секрет своего брака с Беном Аффлеком

Легендарная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что сейчас ‒ как никогда ‒ раньше чувствует себя уверенной. Все благодаря ее мужу – оскароносному актеру/режиссеру Бену Аффлеку. Об этом артистка рассказала в интервью глянцевому журналу Vogue.
"Бен хочет, чтобы я поняла свою ценность", – отметила она.
Расслабление и комфорт – Лопес говорит, что именно эти две вещи позволяют ей чувствовать себя еще более прекрасной, чем ранее (призналась она журналистам). И непосредственную роль в этом играет ее нынешний муж Бен Аффлек.
"Я наконец-то пришла к тому момента своей жизни, когда я безоговорочно люблю каждую часть себя", – отметила звезда.
Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.
После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.
Ранее о кардинальной смене имиджа сообщила украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская с позывным "Тайра" - благодаря одной стильной детали она стала выглядеть, как подросток.
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