Лопес постоянно "пилит" Аффлека, но хочет спасти брак - СМИ

Ситуация сейчас непростая в браке у звездной пары, утверждают близкие знакомые Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

https://stars.glavred.info/lopes-postoyanno-pilit-affleka-no-hochet-spasti-brak-smi-10507069.html Ссылка скопирована

Как говорят инсайдеры, проблемы в браке у Лопес и Аффлека постоянные / коллаж Главред,фото ua.depositphotos.com

После полутора лет брака пара актрисы/певицы Дженнифер Лопес и актера/режиссера Бена Аффлека снова переживает кризис. Об этом сообщают источники немецкого издания Bild.

Ситуация непростая, так утверждают близкие знакомые из круга "Беннифер", как называют Лопес и Аффлека поклонники и СМИ.

Две суперзвезды хотят сделать все возможное в своей второй попытке любви. Лопес якобы слишком много пилит Аффлека. Ее раздражает то, что тот слишком сигарет много курит. И он ненавидит постоянные публичные выступления.

видео дня

Согласно сообщению, певица и актриса тащит Аффлека на семейную терапию, которую он считает пустой тратой времени и денег. К такому решительному шагу ее подтолкнули неоднократные ссоры на публике, говорят инсайдеры. Особенно запомнилась одна дискуссия между Аффлеком и Лопес во время церемонии вручения премии "Грэмми " в 2023 году. Тогда пара думала, что находится далеко от видеокамер. Но внезапно телеведущий Тревор Ноа сел по соседству. Оператор направил камеру на него и все взгляды зрителей поневоле оказались прикованы к бурной ссоре пары.

Аффлек, как он позже объяснил, не хотел, чтобы его снимали, пока его жена была в центре внимания, но Лопес упрекнула его: "Ты оставайся здесь, черт возьми! Это дело мужа и жены".

Похожая ситуация произошла несколькими месяцами позже на красной дорожке премьеры фильма "Мать", где снялась в главной роли Лопес. Аффлек не хотел долго фотографироваться и его певице пришлось уговаривать его публично.

Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

Ранее о кардинальной смене имиджа сообщила украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская с позывным "Тайра" - благодаря одной стильной детали она стала выглядеть, как подросток.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.