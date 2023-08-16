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Лопес романтично Аффлека с днем рождения и нежно спела ему

Дмитрий Видоменко
16 августа 2023, 18:09 обновлено 16 августа, 18:18
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Известная латиноамериканская поп-певица и актриса Дженнифер Лопес показала, как поздравляла мужа, актера Бена Аффлека, с днем рождения.
Лопес, Аффлек
Лопес нежно поздравила Аффлека с 51-летием / коллаж фото ua.depositphotos.com

Легендарная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес очень романтично поздравила мужа, оскароносного голливудского актера и режиссера Бена Аффлека с днем рождения. Тому исполнился 51 год. Певица опубликовала в Instagram видео, где она с мужем беззаботно ехала в машине.

Супруги вместе пели песню легендарного соул-исполнителя Сэма Кука Wonderful World.

В описании под роликом Лопес нежно обратилась к Аффлеку и сказала, что очень любит его.

"Бен! С днем рождения. Я тебя люблю!", ‒ написала она.

Весь праздничный день влюбленные, вероятно, провели в компании друг друга. И, скорее всего, супруги в автомобиле ехали праздновать 51-летие Аффлека.

Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

Ранее о кардинальной смене имиджа сообщила украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская с позывным "Тайра" - благодаря одной стильной детали она стала выглядеть, как подросток.

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