Дженнифер Лопес готовится к разводу с Беном Аффлеком - СМИ

Беннифер лихорадит спустя год после долгожданной свадьбы.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили подстраховаться на случай развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Совсем скоро Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отметят первую годовщину свадьбы. В канун этого события Джей Ло спровоцировала слухи о том, что пара близка к разводу.

Первые тревожные звоночки появились уже через 4 месяца после бракосочетания Лопес и Аффлека - инсайдеры утверждали, что родители Беннифер не поладили, и это серьезно влияет на отношения. К тому же артисты составили жесткий брачный контракт в страхе, что их брак развалится.

Но проблемы продолжаются. На днях издание Marca поделилось новостью о том, что Дженнифер посещает популярного голливудского адвоката, который специализируется на разводах.

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Инсайдеры утверждают, что Лопес стала инициатором заключения с мужем послебрачного контракта для дополнительного комфорта и безопасности обоих в случае развода. Главным вопросом контракта является справедливое распределение активов.

Джей Ло пережила 3 развода, и долгожданный брак даже год спустя вызывает у нее тревогу. Источник отмечает, что именно она является инициатором заключения послебрачного контракта. Аффлек относится к этому философски, и готов подписать что-угодно ради покоя жены.

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также Надя Дорофеева оказалась в пикантном положении, когда ее и Мишу Кацурина, ее нынешнего возлюбленного, застали в ЦНАПе после слухов о том, что пара связала себя узами брака.

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